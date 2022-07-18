等了50年幸福小黃來了！過去搭車350元現在只要25元

台東市第1條幸福小黃「加路蘭部落線」今天上午在加路蘭活動中心熱鬧辦理通車典禮，部落耆老直言，以前搭計程車去馬偕就醫要350元，現在幸福小黃只要25元，也不必找鄰居借車或走20分鐘搭公車，這個遲來的幸福等了50年。

幸福小黃「加路蘭部落線」今天由台東縣政府副縣長王志輝、公路總局高雄區監理所長李瑞銘、台東市長張國洲、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、縣議員陳銘風，及加路蘭部落民嘉賓見證下歡喜啟航，加路蘭部落領袖哈匿更直言「族人等50年了！」

李瑞銘指出，台東市為全國土地面積最大的縣轄市，地域幅員遼闊，加路蘭部落雖鄰近省道台11線，但是因路幅狹小公車無法進入，本次新闢「加路蘭部落線」用幸福小黃來服務，結合計程車彈性運輸服務，可因應路況與運輸需求，深入鄰里提供最後一哩路接駁服務，滿足民眾外出需求。

李瑞銘說，「加路蘭部落線」幸福小黃是台東的14條通車路線，周一至五上午8時由部落文健站發出前往市區，除固定班次營運外，周六日也可彈性預約，票價部分，全票為新台幣25元，優待票為13元，如果遊客觀光旅遊要到加路蘭也可搭乘。