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全球首條寧靜步道在台灣 太平山翠峰湖環山步道獲授證

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
太平山翠峰湖極美、寂靜，翠峰湖環山步道今天獲得國際寧靜公園組織授予，全球第一條「寧靜步道Quiet Trail」。圖／羅東林管處提供
太平山翠峰湖極美、寂靜，翠峰湖環山步道今天獲得國際寧靜公園組織授予，全球第一條「寧靜步道Quiet Trail」。圖／羅東林管處提供

全球第一條寧靜步道「太平山翠峰湖環山步道」，極為寂靜之處，在沒有人為干擾下，測得最低音量不到25分貝，幾乎靜謐。在世界聆聽日的今天，由世界非營利組織國際寧靜公園授證給太平山翠峰湖環山步道，成為全球首條「寧靜步道Quiet Trail」。

座落於宜蘭縣太平山與大元山之間的翠峰湖，是台灣面積最大的高山湖泊，周邊的檜木森林蓊鬱、潮濕，並被厚重的苔蘚所包覆，彷彿鋪上一層天然吸音泡棉，遠離塵囂，極為寂靜。

林務局表示，翠峰湖環山步道循著昔日運材軌道整建，繞湖一圈，遊客近距離欣賞湖光水色，步道全長3.95公里，是太平山森林遊樂區內里程最長的步道，遊客甚多，但因路途遙遠，多數遊客僅短暫停留，在走完300公尺木棧道欣賞美景後匆匆離去，因此保留步道中的寂靜，「寂靜山徑」位於步道的2.2K至3.7K之間。

2014年6月起林務局羅東林區管理處與著名野地錄音師范欽慧合作，展開太平山國家森林遊樂區的聲景調查錄製，在翠峰湖環山步道檜木森林，透過精密儀器測到步道內的奧陶紀苔原區僅有25分貝，幾近無響。

2018年幼獅出版繪本「寂靜山徑的呼喚」，述說全台第一條國家級「寂靜山徑」緣起與夢想，同年在美國聲學生態學者戈登·漢普頓見證下，翠峰湖環山步道成立全國第一條寂靜山徑，呼籲大聲喧嘩、不用擴音喇叭、不沿途播放音樂及不踩踏苔蘚，持續推動寂靜山徑、聲景保育觀念。

國際寧靜公園（簡稱QPI）是國際對於關心寧靜的重要組織，由世界知名野地錄音師暨聲學生態學者戈登·漢普頓於2019年所發起，目標是為了所有生命的利益保護寧靜，也因為保存了寧靜，保存了屬於這片土地的自然聲景。

今天授證儀式在林務局舉行，南澳鄉泰雅族人祝禱及表演揭開序幕，QPI寧靜步道執行長尼古拉斯·麥克馬哈表示，太平山寂靜步道的成立，是人類對生態意識覺醒的里程碑，因為當我們的「心」改變了，「生態」才會改變。

太平山翠峰湖極美、寂靜，翠峰湖環山步道今天獲得國際寧靜公園組織授予，全球第一條「寧靜步道Quiet Trail」。圖／羅東林管處提供
太平山翠峰湖極美、寂靜，翠峰湖環山步道今天獲得國際寧靜公園組織授予，全球第一條「寧靜步道Quiet Trail」。圖／羅東林管處提供
太平山翠峰湖極美、寂靜，翠峰湖環山步道今天獲得國際寧靜公園組織授予，全球第一條「寧靜步道Quiet Trail」。圖／羅東林管處提供
太平山翠峰湖極美、寂靜，翠峰湖環山步道今天獲得國際寧靜公園組織授予，全球第一條「寧靜步道Quiet Trail」。圖／羅東林管處提供
太平山翠峰湖極美、寂靜，翠峰湖環山步道今天獲得國際寧靜公園組織授予，全球第一條「寧靜步道Quiet Trail」。圖／羅東林管處提供
太平山翠峰湖極美、寂靜，翠峰湖環山步道今天獲得國際寧靜公園組織授予，全球第一條「寧靜步道Quiet Trail」。圖／羅東林管處提供
太平山翠峰湖極美、寂靜，翠峰湖環山步道今天獲得國際寧靜公園組織授予，全球第一條「寧靜步道Quiet Trail」。圖／羅東林管處提供
太平山翠峰湖極美、寂靜，翠峰湖環山步道今天獲得國際寧靜公園組織授予，全球第一條「寧靜步道Quiet Trail」。圖／羅東林管處提供

太平山 翠峰湖 森林遊樂區

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