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全台3大秘湯示範區 「碧候溫泉」開幕了 山林泡湯秘境

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
開幕啟用典禮中，安排原住民獵刀砍斷黃藤，象徵排除萬難齊心合力，促使碧候溫泉開園。圖／縣府提供
開幕啟用典禮中，安排原住民獵刀砍斷黃藤，象徵排除萬難齊心合力，促使碧候溫泉開園。圖／縣府提供

宜蘭南澳鄉「碧候溫泉」位於泰雅族部落，幽靜山區林間，是由原民會補助及縣府、鄉公所配合經費興建而成，今天對外開幕啟用，規劃6間秘湯、露天風呂男女湯、露天SPA大小池，一處山林泡湯秘境，平價收費，適合慢遊度假。

「碧候溫泉」屬於碳酸氫納泉，透明無色無味，泉水均溫40至50度，原民會補助輔導的全台3大秘湯示範區之一，採露天風呂形式，園區規劃泡湯設施外，地方農漁特產及文創品也可進駐販賣。由於該地區隸屬碧候比亞豪部落傳統領域，縣府為了回饋地方，男女露天風呂及露天SPA池免費讓比亞豪部落村民泡湯。

今天開幕啟用典禮中，安排特別的原住民獵刀砍斷黃藤，黃藤是原住民族重要纖維料作物之一，莖部強韌富有彈性，隆重儀式象徵感謝原住民委員會、縣議會、公所、部落堅韌排除萬難齊心合力促使碧候溫泉開園，同時也邀請在地耆老為園區獻上祝福。

縣長林姿妙歡迎國內外遊客親自來南澳鄉認識碧候溫泉，體驗原鄉之美，品嘗部落美食，享受大自然山林美景，期許南澳鄉得天獨厚的溫泉資源，為地方觀光產業注入新的活力。

碧候溫泉總共投入8300萬元建置而成，早在108年3月就已完工驗收，但因為卡在部落會議須先同意營運，以致今天才對外開放。園區面積1.7公頃，有6間秘湯（家庭式湯屋）、露天風呂男女湯各1間、露天SPA大池2座及小池6座。先由縣府營運3年建立經營管理模式，培養在地人才，再交給部落管理。

家庭湯屋收費200元，內含第1人泡湯清潔費、第2人以上進場需另購全票，使用90分鐘；全票80元，優待票60元（團體、學生及縣民），半票40元（原住民55歲以上、兒童及65歲以上長者），身障及陪同者免費泡湯（家庭湯屋除外）。

完善的淋浴設施。圖／縣府提供
完善的淋浴設施。圖／縣府提供
宜蘭碧候溫泉開幕了，山林泡湯秘境的空氣超好，享受全然的放鬆。 圖／縣府提供
宜蘭碧候溫泉開幕了，山林泡湯秘境的空氣超好，享受全然的放鬆。 圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙穿著泰雅原民服飾，以部落語言向大家問好，她歡迎國內外遊客來到山林泡湯秘境，享受慢遊及品嘗美食。 圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙穿著泰雅原民服飾，以部落語言向大家問好，她歡迎國內外遊客來到山林泡湯秘境，享受慢遊及品嘗美食。 圖／縣府提供
宜蘭「碧候溫泉」今天開幕了，國內增加一處美麗的山林泡湯秘境，同時也是原民會全台3大秘湯示範區之一。 圖／縣府提供
宜蘭「碧候溫泉」今天開幕了，國內增加一處美麗的山林泡湯秘境，同時也是原民會全台3大秘湯示範區之一。 圖／縣府提供
宜蘭碧候溫泉開幕了，是一處位於部落的山林泡湯秘境，空氣好、視野佳，全然享受放鬆度假。 圖／縣府提供
宜蘭碧候溫泉開幕了，是一處位於部落的山林泡湯秘境，空氣好、視野佳，全然享受放鬆度假。 圖／縣府提供
宜蘭「碧候溫泉」今天開幕了，國內增加一處美麗的山林泡湯秘境。 圖／縣府提供
宜蘭「碧候溫泉」今天開幕了，國內增加一處美麗的山林泡湯秘境。 圖／縣府提供
宜蘭碧候溫泉今天開幕，國內增加一處美麗的山林泡湯秘境，同時也是原民會全台3大秘湯示範區之一。 圖／縣府提供
宜蘭碧候溫泉今天開幕，國內增加一處美麗的山林泡湯秘境，同時也是原民會全台3大秘湯示範區之一。 圖／縣府提供
宜蘭「碧候溫泉」今天開幕了，國內增加一處美麗的山林泡湯秘境，同時也是原民會全台3大秘湯示範區之一。 圖／縣府提供
宜蘭「碧候溫泉」今天開幕了，國內增加一處美麗的山林泡湯秘境，同時也是原民會全台3大秘湯示範區之一。 圖／縣府提供

溫泉 原住民 南澳

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