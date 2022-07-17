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基隆聚樂社一組傳承百年 市府辦西秦盛典 林右昌贈繡旗

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆聚樂社一組已有百年歷史，2019年登錄為基隆市無形文化資產傳統表演藝術保存團體。圖／基市府提供
基隆聚樂社一組已有百年歷史，2019年登錄為基隆市無形文化資產傳統表演藝術保存團體。圖／基市府提供

基隆市迎接被稱為戲曲之神的西秦王爺誕辰，文化局晚間在海洋廣場舉辦「西秦盛典──基隆聚樂社一組祝壽排場暨傳習課程成果展」，除安排北管演出，並頒贈無形文化資產傳統表演藝術保存團體紀念繡旗，傳達市府對於百年無形文化資產的支持與重視。

文化局長陳靜萍說，基隆聚樂社一組是基隆北管福祿派聚樂社系統創始團體，以慶安宮、城隍廟為據點。隨著時代產業變遷，多數北管軒社難以為繼，但聚樂社一組仍堅持傳統，定期排練及出陣，2019年5月10日登錄為基隆市無形文化資產團體。

每年農曆6月24日西秦王爺誕辰期間，基隆福祿派軒社及各組交陪的軒社，會齊聚演出北管排場、舞龍、獅鼓陣，搭配琳瑯滿目的華麗彩牌繡旗，從基隆港邊護國城隍廟為出發點，辦理盛大遶境及演出，為聚樂社一組年度盛事。

今年聚樂社遶境盛會定於24日（農曆6月26日）登場，邀請三重自強金獅團、福清宮神將會、淡水南北軒、艋舺修境堂、台北共樂軒、台北靈安社及艋舺露店金龍團等社團，共定舉辦子弟風華遶境大典，讓民眾感受百年軒社聚樂社一組傳統重金屬魅力。

文化局今晚在海洋廣場舉辦「西秦盛典」，除了北管精彩演出，還有北管有獎徵答活動，透過問答方式，帶領民眾認識聚樂社悠久歷史、戲曲之神西秦王爺由來，北管樂器和子弟文化。

文化局文化資產科長郭麗雅說，今天頒贈給聚樂社一組的紀念繡旗，商請台北市迪化街大稻埕，傳承三代的「聯輝繡莊」製作。呼應聚樂社一組起源於崁仔頂，繡旗特別把海洋魚蝦的元素納入設計，不僅獨一無二，也與基隆城市意象緊密結合。

基隆聚樂社一組已有百年歷史，2019年登錄為基隆市無形文化資產傳統表演藝術保存團體。圖／基市府提供
基隆聚樂社一組已有百年歷史，2019年登錄為基隆市無形文化資產傳統表演藝術保存團體。圖／基市府提供
基隆聚樂社一組登錄為基隆市無形文化資產傳統表演藝術保存團體，基隆市長今天頒獎繡旗。圖／基市府提供
基隆聚樂社一組登錄為基隆市無形文化資產傳統表演藝術保存團體，基隆市長今天頒獎繡旗。圖／基市府提供

基隆港 文化局 文化資產

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