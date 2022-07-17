花蓮紅面鴨慶祝10周年 七夕加碼煙火秀

花蓮鯉魚潭「紅面鴨FUN暑假」活動今年迎來10周年，即日起至8月14日，不但有水上劇場等表演，其中每周三、五、六、日還有星空煙火秀，縣府加碼在七夕放煙火，希望趁著國旅熱潮，吸引遊客到花蓮體驗浪漫仲夏夜。

紅面鴨FUN暑假今年以「趣花蓮、FUN鴨力」為主題，利用當地水源搭配燈光，有水舞、水彩光影、水上劇場主秀及親子互動等，其中水上劇場主秀表演「洄家（回家）」，由北漂青年組成的太巴塱天藝舞團與在地舞者共同演繹，表達對家鄉的思念。

首周劇場展演呈現原住民族特色，「六族禮讚」結合阿美族、太魯閣族、撒奇萊雅族、噶瑪蘭族、布農族及賽德克族的精神與舞碼風格，精湛舞藝加上高40公尺水舞秀，展現原民的力與美。

縣府觀光處長張志翔表示，今年活動園區更大、更亮，除了擴大夜間互動環境，並增設拍照藝術裝置，現場共有3座大型裝置藝術，包括一對紅面鴨、縣鳥朱鸝及天使之翼。

張志翔說，音樂水舞秀展演時間為每天上午10點至下午5點，每半點、整點展演，每場次8分鐘；水上劇場則為每周一至五晚上7點半、周六日7點半、8點半，每場次20分鐘；水舞光影秀在每周一至五的晚上7點、8點及8點半，周六日晚上7點、8點及9點，每天3場次。

星空煙火秀會在每周三、五、六、日及七夕當晚的9點，於水舞光影秀後展演；親子互動則在周六日上午10點，每場次15分鐘，將有高難度雙人特技表演、大型幸福泡泡秀與小丑魔術秀等精彩表演。