牙科診療室變身歡樂園 小朋友學潔牙不怕坐上診療椅

基隆市幼兒親子牙醫體驗營今天登場，讓原本害怕看牙的小朋友，也搶著坐上診療椅。基隆市牙醫師公會口腔衛生委員會主委林建宏建議家長，定期帶小朋友到牙醫院所做檢查，不要等牙齒痛了才看牙醫，這樣更容易增加孩子看牙的恐懼。

基隆市政府教育處表示，每年與牙醫師公會合辦幼兒親子牙醫體驗營，今年邁入第6年。營隊去年因應疫情線上舉辦，今年恢復實體營隊，網路報名系統一開放，30組名額2分鐘即額滿。

基隆市牙醫師公會理事長黃常樹表示，兒童口腔清潔是家長的責任，希望藉由有趣的體驗營活動，建立家長與幼兒正確的潔牙觀念，共同分擔口腔清潔的責任，全面照顧孩子的口腔健康。

今年的體驗營在經國管理暨健康學院，口腔衛生照護系的臨床模擬教室舉行。林建宏和口衛副主委蔡宛儒醫師將診療室變身為歡樂牙醫遊樂園，帶領小朋友坐上診療椅太空船，以有趣的方式認識和體驗各種牙醫器械。

活動一開始，中華國小附幼的老師們帶領大家做刷牙操，接著幼兒參加闖關遊戲，家長聽蔡宛儒演講口腔保健知識。接著牙醫師公會副主委林昕陽藉由自製的好牙先峰繪本，介紹小朋友如何和爸爸媽媽合作，成為好牙先鋒部隊，一起潔牙打敗蛀牙菌，最後讓小朋友穿著醫師袍拍照製作結業證書。

教育處副處長陳淑貞表示，政府補助6歲以下幼兒，每半年一次免費塗氟，讓潔牙護齒的概念從小紮根。