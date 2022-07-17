花蓮七星潭牽罟捕魚體驗 新城鄉公所推廣食魚教育

花蓮七星潭是知名景點，當地漁民維持傳統牽罟捕魚工法，在這周末開放約20人報名體驗，現正值「水針魚」盛產季節，在大家齊心協力下，魚隻被拖上岸，讓遊客大開眼界，更深入認識漁業工法。

每年4至7月是「鶴鱵」，也就是俗稱水針的盛產季節，吸引大批釣友入夜前往海釣，水針魚的外型是嘴部很尖，身形細長，就像一根針一樣，常被當作生魚片的食材，一般人也會用鹽燒、油炸料理，成為盤上佳餚。

花蓮新城鄉公所獲海洋委員會150萬元補助，舉辦體驗漁村文化活動，由七星潭社區發展協會理事長游煌明，擔任漁村文化導覧講師，向遊客講解傳統漁業牽罟工法並實際體驗，同時參觀定置漁場，認識食魚教育。

新城鄉長何禮臺表示，牽罟又稱「曳地網」，屬於傳統漁撈方法，眾人須合作將漁網拉上岸，因魚群和海水的阻力大，漁民就像在跟大海拔河，這次遊客不但能體驗以前討海人捕魚的辛勞，也感謝提供豐富海產的大海及辛苦的漁民。