斷臂青農林志龍克服困境 1隻手種出有機米「志手這天」

宜蘭縣農會與青農合辦捐血與農產展售活動中，出現一位斷了手臂的青農林志龍，他5歲時右手捲入豬菜絞機器，沒了下臂，成長過程備受歧視，務農對斷臂人而言更辛苦，但他有感於親人罹癌及食安問題，決定栽種有機米，去年自創「志手這天」品牌，意思是志手這天、志守這田，守護良田種好米。

民國70年出生的林志龍大學念的是物理，聊起務農奇幻之旅，笑稱冥冥之中這是一條他要走的路。5歲剛學寫字，右下臂被絞斷，母親難過自責，教他用左手寫、送他去學畫畫，他念幼稚園時被同學叫「怪物」，原本調皮的孩子王變自卑，文學伴他成長、繪畫也常得獎，但家人說念文科沒出路，於是他高中選讀自然科。

大學念物理沒興趣，學校附近有鳳梨田，收成時，林志龍常跑去吃鳳梨跟農夫聊天，感受務農的美好；出社會後第一份工作是電信業，帶他的前輩是農機系出生，經常說著有機農業的憧憬，此時「有機農業」種子在他心中萌芽。

2009年報名電腦3D與繪圖課程，培養第二專長，2017年到台北一家公司做美編，後來回宜蘭找到農場美編工作，身為長子的他要幫忙養家。

2018年聽到宜蘭吳慶鐘老師演講，心生嚮往，「務農」字眼浮現腦海，幾天後就辭去美編工作。學農第一年，一定會被吳老師操到不行，老師見他狀況特殊，反方向操作，要他擺攤及網路銷售農產，但銷售情況不穩定，直到朋友介紹他去上陳炳宏老師的行銷課，再次遇到生命貴人，突破傳統銷售思維。

林志龍找到人生目標，在三星鄉租地務農，這段時間母親及父親先後罹癌，家族也有人因癌離世，有感於食安問題嚴重，堅定種有機米。「單手務農」的不便要想辦法去克服，他更用心研發「菌相管理與營養滿足栽培法」，讓每粒白米沒有農藥殘留，保留更多營養成分。