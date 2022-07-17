花蓮3人獲選百大青農 加值農漁產品成典範

農委會第6屆百大青農選拔出爐，花蓮有3人入選，分別是推廣食魚教育的黃紋綺、首創除草技術的林奐慶，以及創造金針與咖啡新價值的黃怡瑄。縣府除了祝賀入選的青農，也期許其他返鄉從農的青年持續穩健成長，讓花蓮成為農業生產的典範與標竿。

黃紋綺是「洄遊吧FISH BAR」創辦人，畢業於國立中山大學，從小與海有深厚連結，選擇回到花蓮創業，透過日常生活中最接近海洋的「魚」當作媒介，串連人和海洋的關係，與傳統漁業合作再創生，喚起人們對海洋資源的珍惜與保育。

青農林奐慶喜歡鄉下環境，移居光復鄉從農，承租約11公頃的農地皆為有機驗證。為推動有機雜糧生產機械化，在2018年購買雜糧收穫機，成為花蓮首位的大豆專業採收農戶，年採收80至100公頃，逐步構建有機大豆機械化耕作，並以代耕租借等方式協助農友耕作。

林奐慶更首創作畦栽培機械除草技術，解決草害問題，增加工作效率，並與農改場合作開發更便宜的設備，造福更多農友，這項設備於去年獲得創新技術博覽會發明競賽金牌獎。

原本是新竹科學園區的工程師黃怡瑄，為了孩子回鄉投入有機農業，她將金針花、咖啡豆加值，開發與企業聯名推出的獨特產品，包括金針啤酒、有機香草咖啡系列等。不但獲得花蓮咖啡評鑑，金針保留傳統柴燒烘乾機，不加入二氧化硫，並辦理產銷履歷驗證。