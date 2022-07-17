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花蓮3人獲選百大青農 加值農漁產品成典範

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
黃紋綺為讓大眾認識海洋和魚種，創辦「洄遊吧」，致力推廣食魚教育。記者王思慧／攝影
黃紋綺為讓大眾認識海洋和魚種，創辦「洄遊吧」，致力推廣食魚教育。記者王思慧／攝影

農委會第6屆百大青農選拔出爐，花蓮有3人入選，分別是推廣食魚教育的黃紋綺、首創除草技術的林奐慶，以及創造金針與咖啡新價值的黃怡瑄。縣府除了祝賀入選的青農，也期許其他返鄉從農的青年持續穩健成長，讓花蓮成為農業生產的典範與標竿。

黃紋綺是「洄遊吧FISH BAR」創辦人，畢業於國立中山大學，從小與海有深厚連結，選擇回到花蓮創業，透過日常生活中最接近海洋的「魚」當作媒介，串連人和海洋的關係，與傳統漁業合作再創生，喚起人們對海洋資源的珍惜與保育。

青農林奐慶喜歡鄉下環境，移居光復鄉從農，承租約11公頃的農地皆為有機驗證。為推動有機雜糧生產機械化，在2018年購買雜糧收穫機，成為花蓮首位的大豆專業採收農戶，年採收80至100公頃，逐步構建有機大豆機械化耕作，並以代耕租借等方式協助農友耕作。

林奐慶更首創作畦栽培機械除草技術，解決草害問題，增加工作效率，並與農改場合作開發更便宜的設備，造福更多農友，這項設備於去年獲得創新技術博覽會發明競賽金牌獎。

原本是新竹科學園區的工程師黃怡瑄，為了孩子回鄉投入有機農業，她將金針花、咖啡豆加值，開發與企業聯名推出的獨特產品，包括金針啤酒、有機香草咖啡系列等。不但獲得花蓮咖啡評鑑，金針保留傳統柴燒烘乾機，不加入二氧化硫，並辦理產銷履歷驗證。

農業處長陳淑雯表示，農委會將提供獲獎的3人經營與技術輔導，並享有國有耕地承租第2順位、創業貸款5年500萬元零利率獎勵，及農業設施補助等，希望能創造更高的附加價值，成為其他青農們的學習典範。

輕農林奐慶首創作畦栽培機械除草技術，解決草害問題，並與農改場合作開發更便宜的設備，造福更多農友。圖／花蓮縣府提供
輕農林奐慶首創作畦栽培機械除草技術，解決草害問題，並與農改場合作開發更便宜的設備，造福更多農友。圖／花蓮縣府提供
原本是新竹科學園區的工程師黃怡瑄，為了孩子回鄉投入有機農業，她將金針花、咖啡豆加值，開發與企業聯名推出的獨特產品。圖／黃怡瑄提供
原本是新竹科學園區的工程師黃怡瑄，為了孩子回鄉投入有機農業，她將金針花、咖啡豆加值，開發與企業聯名推出的獨特產品。圖／黃怡瑄提供

花蓮 青農 咖啡

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