抗疫前鋒 基隆醫院內科主任蔡富順獲選模範公務人員

衛生福利部今年表揚11名模範公務人員，衛福部基隆醫院內科主任蔡富順是得獎人之一。得獎理由之一是新冠肺炎本土疫情爆發後，帶領團隊妥善規畫並落實專責病房分艙分流制度，並投入收治確診重症病患治療等防疫工作。

衛生福利部日前舉辦9周年部慶並頒發衛生福利專業獎章，有3人獲頒二等獎章，17人獲頒三等獎章，衛福部同時表揚今年11名衛福部模範公務人員，獲獎人中有7人在部、署中央單位任職，蔡富順和其他3名得獎者在地方單位服務。

衛福部提供蔡富順得獎理由為身先士卒，投注偏遠、監所醫療，照顧弱勢並提供適切醫療服務，抗疫有成。歷練完整，提攜後進，堪為典範表率。

基隆醫院表示，蔡富順擔任內科主任兼醫務秘書，長期投注偏遠地區醫療，深入監所照護受刑人的身體和心理健康，守護弱勢族群並提供適切醫療服務。蔡富順歷練完整，不吝提攜後進，加上抗疫有成，堪為公務人員表率。

蔡富順說，從事胸腔急重症、感染症治療、肺結核防治等臨床醫療業務多年，2003年發生SARS風暴後開始投入抗疫工作，累積防疫經驗。

2020年新冠肺炎威脅全民健康，蔡富順配合中央政策，並在基隆醫院院長林慶豐領導下，帶領團隊妥善規畫專責病房分艙分流制度，收治確診重症病患予以治療，期許未來能繼續帶領團隊同仁，提供病人適宜且有溫度的醫療服務，達成全人醫療目標。