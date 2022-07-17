2022羅東藝穗節登場 震撼鼓聲、精彩表演博滿堂彩

2022羅東藝穗節昨天晚上在羅東中山公園震撼開幕，鎮長吳秋齡化身「星際領航艦長」，與「星際領航員」羅東鎮民代表會主席李錫欽、十鼓擊樂團一同擊鼓，帶領大家進入為期2周的藝穗派對，一連串精彩「世界藝級棒」演出，要帶給遊客全新的羅東饗宴。

開幕活動由靚晴舞創空間揭開序幕，獲葛萊美獎提名的「十鼓擊樂團」將先民故事作為創作靈感，以氣勢磅礡的鼓聲來傳遞台灣精神。壓軸登場的是今年將代表台灣出征英國愛丁堡藝穗節、被譽為台灣版太陽馬戲團的「舞鈴劇場」，以結合扯鈴技藝、絢麗燈光、優美舞蹈與音樂，展現璀璨的生命之光。

另外，羅東姐妹市的日本宮崎縣西都市，今年因疫情無法共襄盛舉羅東藝穗節，西都市長橋田和實特別以錄影方式祝賀，「希望疫情可以盡快結束，明年再次相見，相信未來羅東鎮與西都市的友誼會永遠長久不變，祝福羅東藝穗節順利圓滿成功」，也向台灣民眾介紹西都觀光、農特產品，歡迎大家疫情過後到西都遊覽觀光。

鎮長吳秋齡說，羅東鎮公所秉持初心、求新求變，今年羅東藝穗節希望以鼓聲撼動人心，帶領鎮民跨越疫情的挑戰，也與民眾分享表演藝術文化帶來的快樂與感動，感受不一樣的「羅東味」，看見小鎮的美麗與蛻變。