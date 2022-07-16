影／外木山海上王爺遶境百年傳統 16漁船淨港盛大壯觀

基隆市外木山海上王爺遶境今天啟航，16艘漁船組成的遶境船隊，分別載著池府王爺、北管樂隊以及鼓隊，由東向西從外木山漁港出發，分別航行至深澳漁港、經基隆嶼、金山磺港漁港、龜吼漁港及大武崙漁港，祈求海域「合境平安」，此項淨港儀式流傳已經100多年，海上遶境畫面盛大壯觀。

外木山協安宮主任委員童再添說，外木山當地耆老口耳相傳，外木山海上王爺遶境習俗起源於基隆嶼的海面突然出現一艘王船，當時隨著七級東北季風及陣陣鑼鼓聲，駛進外木山師崁溝內。此景象吸引居民圍觀並嘖嘖稱奇，將王船請起供奉。地方俗話說「落海靠媽祖，起岸靠王爺」，有祈求海上漁民出海平安，漁獲滿艙的意義。

市長林右昌、立委蔡適應及多位地方議員等，都參加王爺巡江後的安座儀式，希望透過活動讓民體驗深度的文化觀光路徑。民眾一早跟著王爺出海遶境，沿途欣賞沿岸海岸風光，中午享用漁村媽媽盛情款待的平安餐，感受漁村文化。

產業發展處處長黃健峰表示，海上遶境除傳統科儀外，也舉辦在地漁村見學工作坊，重現外木山當地漁村手路菜花枝煙，體驗早期討海人是如何透過煙燻方式處理難以保存的現流海鮮，實踐產地到餐桌的意涵，深化外木山漁村傳統海洋文化連結。晚上則以在地傳統風味的平安晚宴款待每一位到訪的遊客。