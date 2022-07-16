花蓮赤科山竹林橋大雨橋斷 縣府爭取逾4千萬元重建

花蓮縣玉里鎮高寮社區通往竹林社區及赤科山的重要聯絡橋梁竹林橋，去年10月圓規颱風外圍環流帶來豪大雨時，因橋墩基礎遭沖刷，橋面版下陷斷裂，無法通行。縣府向中央爭取4200餘萬元重建經費，預計明年5月完工，新橋將加寬並呈現在地特色元素。

竹林橋於1991年8月完工，總長83公尺橫跨高寮溪，是聯絡高寮、竹林社區及赤科山的重要橋梁。

去年10月圓規颱風外圍環流帶來豪大雨，使用超過30年的竹林橋不堪大水沖刷，橋墩基礎遭掏空裸露沉陷，橋面版下陷斷裂，緊急封閉，由縣府另外施作溪底便道供民眾通行。

縣府農業處長陳淑雯說，竹林橋是當地人賴以為生的交通要道，縣府首要目標就是盡早恢復通行，經向行政院公共工程委員會爭取，獲核定4216萬餘元辦理重建，已完成細部設計，近日前往說明設計內容與執行期程，並聽取民眾心聲。

陳淑雯表示，赤科山是重要的金針花景區，竹林橋具有在地農產運銷及觀光休閒功能，舊橋狹窄已不敷使用，新橋將拓寬為9.8公尺成為雙線車道，路肩設置3管式護欄和崁燈，提升通行安全，橋的兩端以金針花為主題將在地元素加入橋名柱中。

日前說明會上，地方民眾對新橋有很大期望，提出強化景觀設計、增加在地產品元素，希望成為在地打卡景點，也建議加強耐震、夜間照明和排水。陳淑雯說，會與規畫設計單位討論做調整，預計9月發包，明年5月完工。