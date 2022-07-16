石惠君授藝傳承歌仔戲 宜蘭傳習班今秀成果

宜蘭縣是歌仔戲的發源地，曾是葉青歌仔戲團知名小旦的歌仔戲表演藝術家石惠君受縣府文化局邀請，在台灣戲劇館歌仔戲傳習班授藝。文化局表示，15名學員歷經2個月訓練，今天舉辦成果發表，這只是起手式，接下來還會在2022結頭份歌仔戲文化節等活動亮相。

台灣戲劇館為全台唯一以歌仔戲為維護發揚重點的博物館，2002年起開辦歌仔戲傳習班，每半年招生1次。歷年參訓學員來自學生、企業主管、護理人員、家庭主婦等各行各業，每個人都對歌仔戲藝術充滿熱誠。他們不只在縣內校園、安養院等處巡演，也應邀至外縣市、遠赴新加坡與美國等地公演。

今年上半年度歌仔戲傳習班的指導老師為台灣戲曲學院歌仔戲學系副主任石惠君，其父為歌仔戲知名知名編導石文戶。她表示，「傳承歌仔戲是我的責任，這是台灣人的文化」，過去參與許多歌仔戲演出，如今轉換身分做傳承，在宜蘭落地深根的10年裡，到各地教學，要將歌仔戲發揚光大。

石惠君取材元代王實甫《西廂記》，以淺顯易懂的歌仔戲語彙、肢體詮釋技法，編寫成歌仔戲劇本《紅線傳情》的2齣折子戲〈月下訴情〉、〈傳柬〉，於5月7日至7月16日授藝訓練15位學員，其中年紀最小的是馬賽國小6年級學生。

縣長林姿妙表示，宜蘭縣文化藝術的推動要根深蒂固，感謝石惠君授課傳承不遺餘力，未來也希望續邀傳授技藝，將歌仔戲發揚光大。