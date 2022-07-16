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照顧浪浪20年！花蓮愛媽「朱阿姨」辭世 50隻毛小孩收容引關注

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員張美慧（右3起）、張懷文、徐雪玉等人，14日到狗園關心，請求縣府盡力協助。圖／翻攝張美慧臉書
花蓮縣議員張美慧（右3起）、張懷文、徐雪玉等人，14日到狗園關心，請求縣府盡力協助。圖／翻攝張美慧臉書

花蓮縣婦人朱素梅愛狗成痴，照顧浪浪20多年，最多曾收養百餘隻，還自掏腰包在壽豐鄉興建「朱阿姨愛狗樂園」，她近日辭世，享壽68歲，今天舉辦告別式，她身後留下50多隻毛小孩，如何安置成為一大難題。縣府農業處表示，會先尊重朱阿姨家人意願，若未續養，將接洽其他狗園，或由貓狗躍動園區收容。

朱素梅13歲的時候因為父親送她一隻狐狸狗，從此愛上毛小孩，長大後到動物診所工作，20多年前回花蓮定居，見街頭流浪狗乏人照顧，一臉無助徬徨，起了憐憫，成為保護動物的愛媽。

一開始她只領養4隻，但是街頭太多浪浪需要照料，愈收愈多，曾養超過130隻，每個月光買狗飼料、麥片和碎肉等支出至少4萬元，她為此常到市場向人討碎肉、麵包皮餵狗。

為了給毛寶貝們更好照顧，朱阿姨辭去工作，靠著津貼和家人支持過日子。她原本在七腳川溪旁邊的民宅養狗，因數量太多，再自掏腰包到壽豐蓋狗園，每天在園裡照顧，甚至打地鋪和毛小孩一起睡，狗兒也以真心回報，她所到之處，總有狗兒搖著尾巴在旁撒嬌。

朱素梅在愛狗志工界頗有名氣，「朱阿姨狗園」臉書粉絲頁近5000人追蹤。本月5日辭世，不少愛狗人士悼念，也有許多人關心狗園50多隻毛小孩未來將何去何從。

花蓮縣議員張美慧獲知後，立即連繫縣府農業處，請求提供必要協助，14日也與縣議員張懷文、徐雪玉及農業處長陳淑雯等人一同到狗園關心。

陳淑雯表示，獲知朱阿姨辭世的不幸消息後，動植物防疫所第一時間已前往關切，目前狗兒狀況都還不錯。會先與朱阿姨家人確認是否決定不養了，若不續養，會詢問其他狗園有無領養意願，若無人領養，會安排入住縣內狗貓躍動園區收容，縣府一定會做妥善安排。

花蓮縣動植物防疫所人員這幾天不時到狗園關切狗兒狀況。圖／花蓮縣府農業處提供
花蓮縣動植物防疫所人員這幾天不時到狗園關切狗兒狀況。圖／花蓮縣府農業處提供
花蓮縣動植物防疫所人員這幾天不時到狗園關切狗兒狀況。圖／花蓮縣府農業處提供
花蓮縣動植物防疫所人員這幾天不時到狗園關切狗兒狀況。圖／花蓮縣府農業處提供

毛小孩 花蓮

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