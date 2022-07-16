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獨／玳瑁困基隆外海廢漁網 鉅隆船隊清廢發現即刻救援

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
一隻玳瑁困基隆外海廢漁網，鉅隆船隊清廢發現即刻救援，成功野放回大海。圖／鉅隆船隊提供
一隻玳瑁困基隆外海廢漁網，鉅隆船隊清廢發現即刻救援，成功野放回大海。圖／鉅隆船隊提供

經常參與海龜救援及海廢清除的鉅隆船隊，發現最近北部沿海有很多海上漂流垃圾，今天上午在清除時，基隆嶼外海發現一隻玳瑁受困廢棄漁網中掙扎，通報海巡署合力救援，無外傷活動力良好，開出外海馬上野放，成功救援海龜回到大海。船長說「還好及時發現立即救援，不然可能就死了」。

北部沿近海最近有很多漂浮垃圾，其中包含有很多是網具，鉅隆船隊的名隆號及名隆2號兩位船長項彥豪及羅坤彬船長，在船班的空檔時間，開始在海上清除漂流垃圾及水面廢棄魚網，在撿海漂垃圾的過程中發現漁網上發現玳瑁海龜困在其中。

名隆2號船長羅坤彬立即通報行政院海巡署第二岸巡總隊基隆嶼人員，一起出海救援並救援上船，經過外觀檢傷發現海龜的活動力非常良好，隨即再次出海立即野放。

項彥豪船長說，最近很多蚵棚及垃圾在外海漂流，甚至影響航道，鉅隆船隊利用空檔前往清除，今天上午近10點多發現一個廢棄漁網漂流，但有黑黑的一團會動，細看是海龜，不斷掙扎，馬上通報岸巡二總隊及市政府。

「還好及時發現立即救援，不然可能就死了」項彥豪說，經檢視發現沒有外傷，活動力很強，可能剛剛中網卡住不久，通報市府產發處科長蔡馥嚀，也認為立即野放是最好的處置，感謝船隊及時救援挽救小海龜生命。船隊人員也十分興奮，成功救援海龜回到大海。

鉅隆船隊說，為了海龜或鯨豚可以不要再受困在海漂垃圾，萬豪船舶及鉅隆船隊會堅持和持續盡一切努力協助清除，也號召全國娛樂漁船協會的友船大家一起加入守護海洋的行列。

基隆、新北市海岸線長達100多公里，海洋生態豐富，北海岸曾出現綠蠵龜、欖蠵龜、玳瑁、侏儒抹香鯨及長吻真海豚等，也不時會有迷航鯨豚、海龜擱淺，鉅隆船隊是海洋救援先鋒隊成員之一。

一隻玳瑁困基隆外海廢漁網，鉅隆船隊清廢發現即刻救援，成功野放回大海。圖／鉅隆船隊提供
一隻玳瑁困基隆外海廢漁網，鉅隆船隊清廢發現即刻救援，成功野放回大海。圖／鉅隆船隊提供
一隻玳瑁困基隆外海廢漁網，鉅隆船隊清廢發現即刻救援，成功野放回大海。圖／鉅隆船隊提供
一隻玳瑁困基隆外海廢漁網，鉅隆船隊清廢發現即刻救援，成功野放回大海。圖／鉅隆船隊提供
一隻玳瑁困基隆外海廢漁網，鉅隆船隊清廢發現即刻救援，成功野放回大海。圖／鉅隆船隊提供
一隻玳瑁困基隆外海廢漁網，鉅隆船隊清廢發現即刻救援，成功野放回大海。圖／鉅隆船隊提供

海龜 基隆嶼 海巡署

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