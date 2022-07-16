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「開水聯盟」下午進活水湖爭親水權 縣府歡迎理性溝通

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
開放水域聯盟成員推動環境開放台東活水湖，號召民眾今天下午4點30分到活水湖，共同爭取親水權。記者卜敏正／翻攝
開放水域聯盟成員推動環境開放台東活水湖，號召民眾今天下午4點30分到活水湖，共同爭取親水權。記者卜敏正／翻攝

開放水域聯盟成員推動開放台東活水湖，號召民眾今天下午4點30分到活水湖爭取親水權，也呼籲縣府對活水湖發包管理更積極、訂管理辦法，讓民眾有親水空間；縣府表示活水湖今有帆船賽事，希望抗議團體理性對話溝通、勿影響活動。

「縣府對活水湖開放管理太消極！」開放水域聯盟成員吳偉競表示，長期關心台東活水湖開放、管理標案，但去年二標流標後至今沒有新標案，他知道活水湖寬廣、管理不易，但縣府應積極「邀標」，不能將這麼好的環境放在那裡，台東人也少了親水空間。

吳偉競說，活水湖現在開放時間是上午8點到下午5點，希望號召民眾在不影響他人情況下5點後下水，藉此刺激管理單位訂出親水區域、管理方案、罰則，更希望透過「還我親水權」活動，和縣府有更多對話、找出解決方案，而非只限制下水。

台東縣政府農業處長許家豪表示， 任何單位只要依規定申請到活水湖辦活動，縣府從沒有不准，就像這兩天某中學申請活水湖訓練游泳，同時也有帆船競賽，縣府將場地區隔開後、確認安全、救生員、相關設施符合規定都同意辦理，若未依規定下水、勸導不聽可用「濕地法」處罰。

許家豪說，活水湖長1100公尺、寬100公尺，相當於88個一般游泳池，水深最深處達4公尺，因過於寬廣潛藏危機，也曾發生多起溺斃事件，縣府因此不開放未申請逕自下水，但相關水上活動如帆船、輕艇、鐵人三項、消防救生訓練等，皆可以申請後使用。

許家豪強調，縣府目標仍以委外經營，但活水湖空間寬廣，僅周邊割草每年就需上百萬元，承包商還必須配置足夠救生人員，縣府除尋找適當廠商，也盤點周邊可用土地、資源，今年下半年已編經費做投資規畫，另對於民眾建議，開放特定區域及時段供民眾游泳戲水或其他水上活動，讓整個場域更加開放、多元，這部分可討論評估。

台東縣政府表示，這二天活水湖除帆船競賽，昨也有中學泳訓活動，任何單位只要依規定申請都會核准。記者卜敏正／翻攝
台東縣政府表示，這二天活水湖除帆船競賽，昨也有中學泳訓活動，任何單位只要依規定申請都會核准。記者卜敏正／翻攝
台東縣政府表示，這二天活水湖帆船競賽活動，任何單位只要依規定申請都會核准。記者卜敏正／翻攝
台東縣政府表示，這二天活水湖帆船競賽活動，任何單位只要依規定申請都會核准。記者卜敏正／翻攝
開放水域聯盟成員推動環境開放台東活水湖，號召民眾今天下午4點30分到活水湖，共同爭取親水權。記者卜敏正／翻攝
開放水域聯盟成員推動環境開放台東活水湖，號召民眾今天下午4點30分到活水湖，共同爭取親水權。記者卜敏正／翻攝

台東 濕地

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