基隆牛奶寮僅靠階梯步道上下山 生活不便有望建機車道

基隆市仁愛區南榮路463巷英仁里舊稱「牛奶寮」地區，民宅多在山坡地依山而建，居民上下山僅靠人行階梯步道，長者很費力，機車也騎不上去，造成生活上不便。區公所已找到一處階梯可增建機車斜坡道，議員童子瑋將爭取經費可望設置機車道，讓進出牛奶寮更便利。

議員童子瑋昨會同仁愛區公所經建課等相關單位人員前往英仁里牛奶寮會勘，牛寮寮是位在南榮路463巷81號及111號一帶，希望爭取一條回家、出門更方便安全的機車路。

居民說，牛奶寮居民進出都得靠山坡上的階梯，一步一步走上山，並沒有水泥機車道，機車只能停在山下或半山腰的空地，年輕人還可以，長者就會很費力，有的還要在半途休息一下再繼續走，迭有不便，希望能闢設機車道。

童子瑋表示，牛奶寮現況要靠走階梯的方式進出家門，十分不便，經區公所會勘，已找到一處階梯可增建水泥斜坡當機車道，坡度不會太陡，且不影響原來階梯通行，他將爭取經費來設置，先請區公所經建課做規畫設計。仁愛區公所表示，將進行規畫設計，居民進出方便。