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二湖鳳梨香甜帶酸好滋味 汪旺大使「紅包」代言行銷

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
縣長林姿妙（左）首度邀請陪伴犬、汪旺大使「紅包」一起代言，向全國鄉親推薦夏日消暑聖品的二湖鳳梨。圖／宜蘭縣政府提供
縣長林姿妙（左）首度邀請陪伴犬、汪旺大使「紅包」一起代言，向全國鄉親推薦夏日消暑聖品的二湖鳳梨。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣好山、好水孕育出優質農產品，員山鄉二湖是北台灣唯一且全台緯度最高的鳳梨栽種區，香甜帶酸的獨特風味深受消費者喜愛，正值採收上市季。縣長林姿妙首度邀請陪伴犬、汪旺大使「紅包」一起代言，向全國鄉親推薦夏日消暑聖品的二湖鳳梨。

二湖鳳梨是宜蘭縣特有農產業，產區位在大湖底休閒農業區的員山鄉湖西村二湖地區，當地農民從日治時期栽種鳳梨迄今；目前栽培面積約30公頃，年產量約975公噸、年產值約8000萬元，每年7月至8月是主要產季。

員山鄉農會總幹事游長峰指出，二湖鳳梨的品種是古早土鳳梨「開英種」，鳳梨粒頭雖然不大，但果肉纖維細緻，保有傳統鳳梨香味、適當糖酸比。富含豐富維生素、酵素、膳食纖維的鳳梨，有助於腸胃蠕動、消化及提振食慾，是最佳的飯後水果。

縣長林姿妙表示，二湖鳳梨品質口感俱佳、風味一等一，吃過的人都說讚，也有好運旺旺來、幸福一直來的涵義。二湖鳳梨正值暑假旺季與採收期，她與汪旺大使「紅包」、農糧署東區分署宜蘭辦事處、宜蘭縣農會、員山鄉農會共同行銷，歡迎全國好朋友買起來，品嚐這傳承百年的好滋味。

農業處長康立和表示，今年邀請代言的汪旺大使「紅包」大有來頭，是縣府2020年推動陪伴犬計畫的一員，在完成訓練後，投入校園宣導或安養院樂齡長者陪伴服務。紅包目前是宜蘭縣動植物防疫所的教官，帶領其他浪浪成為新的陪伴犬。

縣府為確保消費者食的安全，與農會輔導農友強化鳳梨用藥安全、農藥殘留檢測，今年度共15戶果農參加檢驗，全數未檢出農藥殘留。農業處也向消費者分享選購小撇步，外表完整、沒裂痕，用手輕拍有厚重紮實的聲音就是好鳳梨，意者可洽員山鄉農會（03-9222161#22），或至二湖產區，沿路都有果農自產自銷。

縣長林姿妙（右2）與農糧署東區分署宜蘭辦事處、宜蘭縣農會、員山鄉農會共同行銷，歡迎全國好朋友來買風味獨特的二湖鳳梨，品嚐傳承百年的好滋味。圖／宜蘭縣政府提供
縣長林姿妙（右2）與農糧署東區分署宜蘭辦事處、宜蘭縣農會、員山鄉農會共同行銷，歡迎全國好朋友來買風味獨特的二湖鳳梨，品嚐傳承百年的好滋味。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣員山鄉二湖鳳梨正值採收上市季，香甜帶酸的獨特風味深受消費者喜愛。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣員山鄉二湖鳳梨正值採收上市季，香甜帶酸的獨特風味深受消費者喜愛。圖／宜蘭縣政府提供

鳳梨 農會 宜蘭

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