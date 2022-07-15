CT3變CT4漁船難出海 航港局檢查漁船噸位基隆漁民群起反彈

基隆漁民反映，指今年交通部航港局檢查漁船方式改變，CT3等級漁船加算船艏球、機艙棚上方、船體兩側浮力箱後，變成CT4等級，造成許多漁民需要向漁業署申請辦理變更漁業執照，辦理期間漁船不能出海捕魚，甚至變成CT4等級後，不能在12海哩內捕魚，嚴重影響生計，漁民群起反彈。

日前基隆區漁會理事長簡建輝、常務監事游日興、總幹事陳文欽與許多基隆從事漁業工作漁民，向立委蔡適應陳情漁船檢查問題，蔡適應今邀請農委會漁業署、交通部航港局、基隆區漁會及漁民代表，在服務處協調。

陳文欽表示，過去漁船出廠後，所標示的噸位和重量，都不會去加算穩定船體的船艏球、機艙棚上方、船體兩側浮力箱，而且這些部位，也不會有超額捕撈的問題，但是在航港局今年檢查方式改變後，有許多漁船受到影響。

漁民說，他們的總噸位一下子從CT3等級48噸位、超過變成CT4等級50噸位以上，需要變更漁業執照才能出海，而且也影響捕撈的範圍，深深影響漁民生計。

航港局表示，他們是船舶的監理機構，依據船舶申請檢丈標準作業程序、船舶丈量規則，以及現成漁船改建處理原則，來檢查船舶重量和增改建狀況，現行新船舶出廠後、大部份沒有增改建問題，主要是過去的老舊船舶，由於增加「船艏球、機艙棚上方、船體兩側浮力箱」導致噸位超過原本漁業執照等級，這個部分新舊船隻確有不同。

農委會漁業署表示，船舶因改造致增加噸數，應依規定補足汰舊噸數，但是符合下列情況之一者，增加噸數免補足，且不納入汰舊噸數計算，1.增設減少航行阻力、增加船體浮力、穩定度，以提升安全性之結構物；2.增加起居艙空間或數量；3.非屬前2款之漁船改造，其改造後未變更總長度、船寬、船深，且經丈量所增加之噸位未超過該次改造前總噸位二分之一者。

蔡適應表示，依照交通部航港局和農委會漁業署說明，雙方針對舊船的噸位數，認定上確實有出入，他希望交通部航港局和農委會漁業署今年7月底前，必須邀集全國漁會理事長、總幹事來研議一套適宜的標準，提出老舊漁船的落日條款、再來實施。