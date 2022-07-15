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宜蘭童玩節邀國內外團隊 特技雜耍高水準演出

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
MRG魔幻奇藝馬戲家族今起至7月21日每天晚間7點至8點，在野外劇場帶來高空馬戲、雜技、體操、特技、舞蹈等精彩演出。記者林佳彣／攝影
MRG魔幻奇藝馬戲家族今起至7月21日每天晚間7點至8點，在野外劇場帶來高空馬戲、雜技、體操、特技、舞蹈等精彩演出。記者林佳彣／攝影

2022宜蘭國際童玩藝術節月初開幕後，野外劇場天天都有精彩表演，今起至7月21日安排國際級專業亮點團隊「MRG魔幻奇藝馬戲家族」，還有國內特色團隊「天馬戲劇創作劇團」馬戲連台登場，一系列高空馬戲特技、雜耍、體操、小丑默劇，要讓遊客享受滿滿藝術氣息的童玩節

縣府文化局表示，歡樂聯盟表演藝術工作室2017年曾代表台灣，參加WCA世界小丑大賽摘冠，前年更名為天馬戲創作劇團，是台灣第1個大膽創作原創馬戲音樂劇的藝文團體。

天馬戲創作劇團今天與明後天的下午4點至5點20分重現經典，以油漆工小丑裝結合氣球互動，以及高桌晃管秀、團體堆疊羅漢等特技雜耍，帶來世界冠軍小丑秀的視覺饗宴。

另外，MRG魔幻奇藝馬戲家族由原本受邀來台，在各大遊樂園演出、進而愛上台灣、定居在此的外國專業表演者所組成，多為烏克蘭人，團員身懷絕技，曾受邀赴歐亞各國巡迴演出。今起至7月21日每天晚間7點至8點，他們會在野外劇場帶來高空馬戲、雜技、體操、特技、舞蹈等精彩演出。

MRG魔幻奇藝馬戲家族今天白天搶先精彩片段，像是空中綢吊特技、人體大環等。宜蘭縣長林姿妙表示，希望大小朋友今年童玩節可以看到國際級不同特技、雜技專業團隊，歡迎全國鄉親來宜蘭感受不一樣的童玩節魅力。

接下來，「法荷環保打擊樂團LED幻鼓秀」將於7月22日至24日傍晚登場、22日至28日晚間為「台灣Oboe王子蔡興國&美洲AMIGO樂團」，月底29日至31日壓軸的是「夢想小丑劇團-金氏紀錄泡泡秀」。詳細演出資訊可上官網（https://www.yicfff.tw/ ）查詢。

天馬戲創作劇團今天與明後天的下午4點至5點20分，以油漆工小丑裝結合氣球互動，以及高桌晃管秀、團體堆疊羅漢等特技雜耍，帶來世界冠軍小丑秀的視覺饗宴。圖／宜蘭縣政府文化局提供
天馬戲創作劇團今天與明後天的下午4點至5點20分，以油漆工小丑裝結合氣球互動，以及高桌晃管秀、團體堆疊羅漢等特技雜耍，帶來世界冠軍小丑秀的視覺饗宴。圖／宜蘭縣政府文化局提供
MRG魔幻奇藝馬戲家族今起至7月21日每天晚間7點至8點，在野外劇場帶來高空馬戲、雜技、體操、特技、舞蹈等精彩演出。記者林佳彣／攝影
MRG魔幻奇藝馬戲家族今起至7月21日每天晚間7點至8點，在野外劇場帶來高空馬戲、雜技、體操、特技、舞蹈等精彩演出。記者林佳彣／攝影
7月野外劇場壓軸的是「夢想小丑劇團-金氏紀錄泡泡秀」，29日至31日每天下午4點到5點20分登場。圖／宜蘭縣政府文化局提供
7月野外劇場壓軸的是「夢想小丑劇團-金氏紀錄泡泡秀」，29日至31日每天下午4點到5點20分登場。圖／宜蘭縣政府文化局提供
7月22日至28日晚間7點到8點為「台灣Oboe王子蔡興國&美洲AMIGO樂團」的演出。圖／宜蘭縣政府文化局提供
7月22日至28日晚間7點到8點為「台灣Oboe王子蔡興國&美洲AMIGO樂團」的演出。圖／宜蘭縣政府文化局提供
「法荷環保打擊樂團LED幻鼓秀」將於7月22日至24日下午4點至5點20分，在野外劇場演出。圖／宜蘭縣政府文化局提供
「法荷環保打擊樂團LED幻鼓秀」將於7月22日至24日下午4點至5點20分，在野外劇場演出。圖／宜蘭縣政府文化局提供

宜蘭 童玩節

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