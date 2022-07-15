基隆6個月至5歲幼童莫德納施打站 全市22日起開打

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市今天確診人數為351人，全市專責病房目前收治51人，仍維持逾5成空床率，市長林右昌公布，全市七區6個月至5歲幼兒Moderna 施打站接種日程，提供免預約，隨到隨打服務，民眾可帶幼兒前往接種，提升嬰幼兒防疫保護力。

林右昌表示，基隆疫情走在全台灣前面，也是最早降緩，仍不能掉以輕心，隨著幼兒Moderna疫苗到貨，市府在七區開設施打站，符合資格的幼兒儘速在家長陪伴下完成接種，提升嬰幼兒整體防護力。現是暑假期間活動多，家長們和孩子外出時能更安心。

6個月至5歲幼童Moderna施打站，開設地點與日程，分別是中山區在中山區衛生所、暖暖區在碇祥里民活動中心、七堵區在七堵衛生所，施打時間都在7月22、23、29、30日上午8時30分到11時30分。

信義區在信義區衛生所，7月22、23、26、27日上午8時30分到11時30分；仁愛區在仁愛區公所6樓，7月22、23、30、31日上午8時30分到11時30分。

中正區在中正區衛生所，7月22、23、29日下午1時30分到4時30分，7月31日上午8時30分到11時30分；安樂區在慈濟靜思堂，7月22、23日下午1時30分到4時30分，7月29、30日是上午8時30分到11時30分接受施打疫苗。

基隆市衛生局提醒，前往施打時，請家長攜帶幼兒健保卡、兒童健康手冊，若幼兒目前有發燒等急性疾病或染疫未滿3個月，請暫緩接種。

至於非設籍基隆市幼兒，家長可就近至合約醫療院所預約接種。幼兒Moderna疫苗接種合約醫療院所資訊請上 https://www.klchb.klcg.gov.tw/tw/klchb/1361-257910.html 查詢。

基隆6個月至5歲幼童莫德納施打站，全市22日起開打。圖／基隆市政府提供
基隆6個月至5歲幼童莫德納施打站，全市22日起開打。圖／基隆市政府提供

衛生所 基隆 疫苗

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