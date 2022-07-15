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頭城順天府王爺廟斥資460萬元 製4層樓高「天香」

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
立法院長游錫堃（右6）、內政部長徐國勇（右5）、宜蘭縣長林姿妙（左5）等人，今天出席頭城順天府池府王爺廟第3柱天香點燃儀式。記者林佳彣／攝影
立法院長游錫堃（右6）、內政部長徐國勇（右5）、宜蘭縣長林姿妙（左5）等人，今天出席頭城順天府池府王爺廟第3柱天香點燃儀式。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣頭城順天府20多年前曾製作2柱大天香，廟方去年受主祀池府王爺指示再製，第3柱大天香12.5公尺、約4層樓高，斥資約460萬元，費時10個月完成。立法院長游錫堃、內政部長徐國勇、宜蘭縣長林姿妙等人今天出席點燃儀式，祈求疫情早日消散、風調雨順、國泰民安。

頭城順天府1996年製作第1柱天香，高度6.63公尺、重達2160公斤，1999年再製第2柱10.06公尺高、3000公斤。總幹事宋來泉表示，製作天香有其用意，前年世界疫情嚴峻，池府王爺降乩指示無論如何要克服困難，再製天香。

廟方去年1月至宜蘭縣大同鄉南山村尋獲450公斤的台灣杉木，9月9日開工，師傅將沉香粉、中藥複方等原料與水攪和揉捏，製成片狀並黏到香芯上，烘乾7天再鋪設1層香料，反覆約40次後，黏上金龍彩繪大功告成。

宋來泉指出，第3柱天香的材料、製作、設備等費用約460萬元，費時10個月手工製作而成。這柱高度12.5公尺、約4層樓，重量約4360公斤，是頭城順天府最高、最重的天香，預計可燃燒3周，但仍視實際天氣狀況而定。廟方前後委託己文堂製香廠製作3柱天香，師傅林建宏表示，一次比一次大支，製香過程無疑是一大挑戰。

廟方選在池府王爺誕辰前夕舉行天香點燃儀式，游錫堃、徐國勇、長林姿妙等人共襄盛舉。徐國勇表示，總統蔡英文親自致電請他代表出席，今天點燃天香後，相信疫情很快就會消散，也祈求國泰民安、風調雨順，台灣絕對事事順利，關關難過關關過。

頭城順天府池府王爺廟製作第3柱天香，立法院長游錫堃（右5）、內政部長徐國勇（右4）、宜蘭縣長林姿妙（左4）等人今天出席點燃儀式。記者林佳彣／攝影
頭城順天府池府王爺廟製作第3柱天香，立法院長游錫堃（右5）、內政部長徐國勇（右4）、宜蘭縣長林姿妙（左4）等人今天出席點燃儀式。記者林佳彣／攝影
內政部長徐國勇致詞表示，總統蔡英文親自致電請他代表出席，今天點燃天香後，相信疫情很快就會消散，也祈求國泰民安、風調雨順。記者林佳彣／攝影
內政部長徐國勇致詞表示，總統蔡英文親自致電請他代表出席，今天點燃天香後，相信疫情很快就會消散，也祈求國泰民安、風調雨順。記者林佳彣／攝影
頭城順天府第3柱天香費時10個月手工製作而成，高度12.5公尺、約4層樓，重量約4360公斤。圖／頭城順天府提供
頭城順天府第3柱天香費時10個月手工製作而成，高度12.5公尺、約4層樓，重量約4360公斤。圖／頭城順天府提供

徐國勇 疫情

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