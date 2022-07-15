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台東釋迦農轉作補助 劉櫂豪爭取每公頃提高至20萬

中央社／ 台東縣15日電

去年中國禁止台灣釋迦輸入，今年的釋迦又進入開花期，立委劉櫂豪拜會農委會主委陳吉仲研商釋迦行銷輔導，並爭取轉作補助每公頃提高至20萬元。

去年9月中國以台灣釋迦驗出蟲害禁止輸入，台東9成鳳梨釋迦銷往中國，受到嚴重衝擊，所幸在農委會和地方政府努力下，化解銷售問題。今年的鳳梨釋迦已經進入開花期，中國對台灣釋迦截至目前尚未解禁。

劉櫂豪今天告訴中央社記者，13日晚上8時他前往農委會與陳吉仲以及相關業務同仁針對釋迦農民關切的行銷、保險及轉作等議題，再次研商溝通。

他說，行銷方面，去年度成立的好釋平台以及外銷、加工等措施，他要求農委會應再加強辦理，同時要求農委會仍須持續強化台東釋迦的多元國際行銷以及農產加工，盼能開拓更多國際市場，讓農民收益更好。

輔導轉作方面，他特別指出鳳梨釋迦的種植成本較高，且過去都以外銷為主，因此輔導農民轉作，應提高轉作獎勵，他爭取轉作補助應由每公頃新台幣10萬元提高至20萬元，另外也要放寬轉作項目，讓農民有更多元的選擇。

有關釋迦保險方面，他要求農委會規劃要將成本型及收入型保險合併成為新的保險，最低的保障應有每公頃45萬元收入，另應規劃較高保障額度供農民選擇，並且要協助農民保費補助。

劉櫂豪表示，對於他上述的要求，陳吉仲允諾會納入研議儘速規劃辦理。

鳳梨釋迦 農民 農委會

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