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2千名大班幼生創作組壯觀巨大彩虹魚 共創藝術基隆展出

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
2千名大班幼生創作組壯觀巨大彩虹魚，共創藝術基隆展出。圖／基隆市政府提供
2千名大班幼生創作組壯觀巨大彩虹魚，共創藝術基隆展出。圖／基隆市政府提供

基隆一年一度「大班幼兒作品展」今起在基隆港務分公司2樓開展，集結全市近2000名大班幼生的作品，組合成一條壯觀美麗的巨大彩虹魚，展期到24日止，暑期限定，免費參觀。

今年作品展主題「大海洋洋~我們玩大的」，結合共創與海洋意象為主軸發想，配合海洋主題的相關課程，讓幼兒在創作前先認識海洋生物，再運用輕脂土和養樂多瓶等隨手可得的素材，製作繽紛可愛的海洋小精靈。

最後將2000名大班應屆畢業生製作的海洋小精靈，集結成一條在海中悠游的大魚，展現孩子獨一無二的創意的同時，也展現基隆幼生一同「玩」出大藝術的意象。

大班幼兒作品展今年第5屆，以共創為主題，將孩子們的作品集結成一件大型藝術品，遠看就像是一條美麗的彩虹魚，有如大魚悠游海港，充滿海洋意象，富巧思創意及繽紛童趣，值得一觀。

基隆市政府教育處長杜國正表示，今年作品展準備期剛好遇到校園防疫高峰期，感謝公私立幼兒園的老師們，為了讓孩子們能順利展出作品，協助將材料及創作參考說明包裝好，提供給居家防疫的幼生，讓在家防疫的孩子們也能進行創作。

現場設計互動式體驗活動，完成闖關任務就能獲得一份展覽限定小禮物，數量有限，送完為止，歡迎大小朋友一同參觀。

2千名大班幼生創作組壯觀巨大彩虹魚，共創藝術基隆展出。圖／基隆市政府提供
2千名大班幼生創作組壯觀巨大彩虹魚，共創藝術基隆展出。圖／基隆市政府提供
2千名大班幼生創作組壯觀巨大彩虹魚，共創藝術基隆展出。圖／基隆市政府提供
2千名大班幼生創作組壯觀巨大彩虹魚，共創藝術基隆展出。圖／基隆市政府提供
2千名大班幼生創作組壯觀巨大彩虹魚，共創藝術基隆展出。圖／基隆市政府提供
2千名大班幼生創作組壯觀巨大彩虹魚，共創藝術基隆展出。圖／基隆市政府提供
2千名大班幼生創作組壯觀巨大彩虹魚，共創藝術基隆展出。圖／基隆市政府提供
2千名大班幼生創作組壯觀巨大彩虹魚，共創藝術基隆展出。圖／基隆市政府提供

基隆港 幼兒園

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