宜蘭縣農會與青農聯誼會行善 周六日辦捐血及市集展售
疫情期間全台大缺血，宜蘭縣農會今年成立70周年，與青農聯誼會訂7月16、17日舉辦農產品展售及捐血公益活動，凡捐血250西西民眾，可獲贈500元等值農特產品，包括200元農產兌換券、宜蘭嚴選米1包價值200元及蘭陽發電廠冰棒愛心券100元，公益行善又能帶動農產行銷，歡迎踴躍參加。
疫情期間，民眾少出門也減少捐血，造成各大醫院缺血。縣農會與青農舉辦的捐血活動時間7月16日上午9點至下午16點，地點在縣農會停車場（宜蘭市林森路155號），現場有青農設置的20個攤位販售農特產品，每個攤規劃3000元捐血兌換產品，換完為止。
「熱血青農、農來捐血」由農委會農糧署東區分署及縣政府補助、花蓮農改場輔導、青農聯誼會及縣農會主辦，另有台電蘭陽發電廠及宜蘭縣國際傑人會協辦。農會總幹事陳誌銘表示，農會配合縣政府積極推動有機、友善農業，近年來吸引不少年輕人返鄉務農，形成一股風潮，同時也協助青農成立聯誼會，輔導整合青農事務發展。
縣農會說，宜蘭好山好水的生產環境，孕育多樣且優質農產品，而農會經營的超市更帶頭行銷嚴選認證的農特產，這次基於取之於社會、用之於社會，舉辦捐血活動及青農產品展售，16日「捐血行善」活動凝聚熱血青農向心力發揮大愛；16日及17日兩天「市集行銷」除了展售多樣化產業特色，期盼帶動青農互動與合作發展契機，提早為縣農會70周年慶活動熱身。
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