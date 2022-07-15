宜蘭縣農會與青農聯誼會行善 周六日辦捐血及市集展售

疫情期間全台大缺血，宜蘭縣農會今年成立70周年，與青農聯誼會訂7月16、17日舉辦農產品展售及捐血公益活動，凡捐血250西西民眾，可獲贈500元等值農特產品，包括200元農產兌換券、宜蘭嚴選米1包價值200元及蘭陽發電廠冰棒愛心券100元，公益行善又能帶動農產行銷，歡迎踴躍參加。

疫情期間，民眾少出門也減少捐血，造成各大醫院缺血。縣農會與青農舉辦的捐血活動時間7月16日上午9點至下午16點，地點在縣農會停車場（宜蘭市林森路155號），現場有青農設置的20個攤位販售農特產品，每個攤規劃3000元捐血兌換產品，換完為止。

「熱血青農、農來捐血」由農委會農糧署東區分署及縣政府補助、花蓮農改場輔導、青農聯誼會及縣農會主辦，另有台電蘭陽發電廠及宜蘭縣國際傑人會協辦。農會總幹事陳誌銘表示，農會配合縣政府積極推動有機、友善農業，近年來吸引不少年輕人返鄉務農，形成一股風潮，同時也協助青農成立聯誼會，輔導整合青農事務發展。