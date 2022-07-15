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花蓮鳳林農地飄惡臭議長張峻帶隊會勘 環保局採樣檢測

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員莊枝財日前到鳳林鎮這處農地察看，發現被挖大洞囤放廚餘，散發濃重惡臭味。圖／縣議會提供
花蓮縣議員莊枝財日前到鳳林鎮這處農地察看，發現被挖大洞囤放廚餘，散發濃重惡臭味。圖／縣議會提供

花蓮縣鳳林鎮環保科技園區附近農地近日飄出惡臭，民眾投訴疑遭人違法挖坑囤置大量廚餘，議長張峻昨帶領多位議員前往會勘，發現坑洞已遭填平，質疑「滅證」，將請政風單位調查，並要求相關局處到議會專案報告。環保局今天聲明，農民是領取改良劑改良土壤，非偷倒廚餘，已採樣檢測，靜待結果還原真相。

縣議員莊枝財日前接獲民眾陳情，到位於鳳林鎮中心埔、約9公頃大農地察看，發現被挖好幾個深坑囤放廚餘，現場像「屍臭味」一樣難聞，還有蒼蠅飛舞，讓人作嘔；議長張峻昨天再率多位議員、環保局人員到場勘查，發現原有坑洞已被填埋，質疑湮滅證據。

承租農地的詹姓農民說，土地是向國有財產署承租，去年採樣送驗發現土壤偏鹼性，他要種水果需要偏酸土，知道鳳林環保科技園區有廚餘高效能處理廠可以免費索取土壤改良劑，才領取拿到農地與現場土質混拌，因最近天氣熱，土壤發酵時產生較重異味，並非惡意棄質或讓代操廚餘廠商違法傾倒廚餘。

議長張峻等人指出， 「111年花蓮縣環保科技園區廚餘高效能處理廠代操作管理廠商專業服務計畫」去年12月由廚餘廠商以近1700萬元得標，由廠商提供廚餘給環科廠商，處理費每噸約6000元。近日因飄散惡臭，有民眾跟拍，發現有人到環科載運廚餘液態肥，直接進入農地傾倒，質疑是因為環科廠商兩部機器運作承載量有限，才找農地偷埋。

會勘後做出4點決議，將請花蓮縣政府政風處調查是否涉及行政疏失、確認本案廚餘是否屬非法貯存、處理前，環保局不得再支付廠商廚餘處理費、農地上廢棄物要全數清除並回填沃土、要求環保、農業、地政及政處等局處到議會專案報告。

環保局今天聲明，經調閱領用清冊，詹姓農民確實有登記領取液態土壤改良劑，非未處理過的廚餘，也不是代操廠商惡意傾倒。不過，上月28日時發現農民領取後逕自挖坑囤放露天曝曬，需要時才摻配土壤整地，不符使用方式，便輔導盡速復育。

環保局表示，本月10日接獲議會陳情，立即請農民正確使用不要再曝曬，11日前往採樣，約需15個工作天會有檢測報告，若發現不法，將依廢棄物清理法等法規做後續裁處或移送，一切依法行事，絕無包庇。

花蓮縣議長張峻昨帶隊到鳳林鎮這處農地察看，質疑農地遭違法挖洞囤放廚餘。圖／縣議會提供
花蓮縣議長張峻昨帶隊到鳳林鎮這處農地察看，質疑農地遭違法挖洞囤放廚餘。圖／縣議會提供
花蓮縣議長張峻（中）關切鳳林鎮惡臭問題，昨帶隊前往察看，質疑農地遭人違法偷放廚餘。圖／縣議會提供
花蓮縣議長張峻（中）關切鳳林鎮惡臭問題，昨帶隊前往察看，質疑農地遭人違法偷放廚餘。圖／縣議會提供
花蓮縣議長張峻昨再帶隊到鳳林鎮這處農地察看，現場坑洞已被填平。圖／縣議會提供
花蓮縣議長張峻昨再帶隊到鳳林鎮這處農地察看，現場坑洞已被填平。圖／縣議會提供

廚餘 農地 農民

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