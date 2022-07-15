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野菜靈獸台東出沒 專屬AR熱氣球帶回家還可抽獎

中央社／ 台東縣15日電

「2022台灣國際熱氣球嘉年華」在台東登場，今年增加「獸夠了」野菜時尚館，以熱氣球及台東限定野菜為主題，用AR（擴增實境）打造遊戲APP，讓專屬AR熱氣球帶回家還可抽獎。

台東縣政府國際發展及計畫處新聞傳播科長林俐志今天告訴中央社記者，野果野蔬是台東縣串連地方、觀光與日常的重要資產，今年特別與快樂媽咪工作團隊合作，邀請開發3D動作遊戲超過20年的昱泉國際共同設計，別出心裁譜出「獸夠了!台東野菜時尚狂想曲」。

他指出，「獸夠了」遊戲APP取材自台東野菜文化，並結合科技、人文、時尚，創造出一隻隻可愛又獨特的「野菜靈獸」穿梭遊戲間，未來野菜靈獸將積極參與各大活動，帶領大家了解台灣。

他說，「獸夠了」遊戲APP也搭配熱氣球嘉年華，推出首款遊戲「獸夠了2D！我要台東3D元宇宙！」邀請球友手繪熱氣球，並進一步完成「立體AR手繪熱氣球」，輸入指定代號，即可讓手繪圖案顯示在AR熱氣球上。

他表示，除了可以與獨一無二的專屬AR熱氣球合照留念，還可玩手機遊戲參加刮刮樂抽獎活動，遊戲以餵食「野菜靈獸」為背景，透過民眾頻繁點擊螢幕，將裝在熱氣球中的野菜拋出，熱氣球隨著重量減輕越飛越高，靈獸們吃著吃著就「飽翻了」。

台東縣政府交通及觀光發展處發布新聞稿指出，民眾只要在「2022台灣國際熱氣球嘉年華」活動期間玩遊戲累積點數，並於8月15日閉幕當天參加線上刮刮樂的抽獎活動，就能兌換熱氣球嘉年華限定款驚喜小禮物，玩越多次機會越多。

熱氣球嘉年華 台東

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