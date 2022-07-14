天主教靈醫會來台70周年 蔡總統感謝無私大愛與付出

天主教靈醫會1952年來到台灣，轄下有羅東聖母醫院、澎湖惠民醫院、礁溪杏和醫院、聖母醫護管理專科學校、聖嘉民老人長期照顧中心、聖嘉民啟智中心等機構，今天舉辦天主教靈醫會來台70周年慶，總統蔡英文、宜蘭縣長林姿妙等人共襄盛舉。

靈醫會秉持「醫治病人 傳揚福音」的使命、「照顧最弱小弟兄」的精神，哪裡有需要就往哪裡去。創辦被稱為「阿督仔病院」的羅東聖母醫院，早期因不收窮人醫藥費、醫師范鳳龍的精湛外科手術而遠近馳名，近年深入偏鄉部落、特殊機構及社區等醫療服務。

羅東聖母醫院指出，靈醫會的相關醫療照護機構截至去年，個人、團體共獲16座醫療奉獻獎，是靈醫會會士、修女對使命堅持的印證，也是台灣人對靈醫會奉獻的肯定。

靈醫會成立聖母醫護管理專科學校，培育優秀醫療照護人員，也設立丸山聖母分院、聖嘉民老人長期照顧中心、聖嘉民啟智中心等單位，照顧肺結核病患、高齡長輩、失智長者等。

天主教靈醫會醫療財團法人執行長、神父黃浩然表示，內心感觸特別深，靈醫會來台70年，他鄉已是故鄉，會士們始終懷抱基督的愛、慈悲與時光同行，現在以科技與制度啟動遠距醫療，主動走入人群，讓偏鄉找不到醫療照護的人，仍能獲得照顧，同時期許靈醫會下一個70年。

蔡總統致詞感謝靈醫會用大愛的精神，為台灣宗教、醫療及社會福利體系的發展，打下重要的基礎，感謝靈醫會在台灣這塊土地上，創造無私的大愛。