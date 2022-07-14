台東縣府接連傳弊 饒慶鈴叮嚀員工：先正己而後正人

台東縣政府近1個月接連發生局處疑涉弊，縣長饒慶鈴今天在主管會報暨縣務會議上，叮嚀員工「應先正己而後正人」，維持自身清廉正直才能獲得認同。

饒慶鈴說，縣府這3年在中央廉政署年度績效考評在各項廉政業務都均列第一，可見縣府廉政治理可受公評，大家持續保持正向積極態度，推動縣務。

今天縣府辦理主管會報暨縣務會議，饒慶鈴主持，各局處一級主管列席，會中政風處針對近期3局處發生涉弊專案報告，同時要求各局處留意承辦人工作及生活情形有無異常。

政風處說明，目前3案可歸納為採購案件、經費核銷及申請補助等類型，未來除配合檢調單位釐清個別案件疑義外，各單位檢視業務有無應檢討調整處，避免再生困擾。

饒慶鈴說，對於近來發生涉弊情事，雖為個人不慎或不當行為所致，希望大家公正執行職務，期許大家應先正己而後正人，唯有自身保持清廉正直，廉政工作才能獲得認同、受信賴。