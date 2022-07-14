花蓮17日設疫苗接種站 21日開放6個月至5歲幼兒接種
從3月底疫情爆發以來，花蓮已累計6萬7077人確診，花蓮縣衛生局長朱家祥表示，縣內人口確診占比已達20.3％，等於染疫人口占全縣5分之1，再次呼籲鄉親打疫苗，除了7月17日在遠東百貨開設疫苗接種站，提供莫德納與NOVAVAX疫苗外，也於21日起開放6個月至5歲嬰幼兒接種。
衛生局今天舉行「花蓮縣疫情記者會」，為提高鄉親接種疫苗的意願，朱家祥說，17日縣府在遠東百貨開設疫苗接種站，疫苗品牌為莫德納與NOVAVAX，如果對之前的疫苗有不良反應，或有疑慮者，歡迎選擇打副作用小的NOVAVAX，目前是18歲以上民眾才能打，莫德納則是適用6歲以上民眾。
朱家祥表示，6至64歲在17日前往打疫苗者，就送精美禮品與1份快篩試劑，65歲以上、55歲以上原住民（請攜帶相關證明文件）接種，就可獲得1000元禮券，及2份快篩試劑。
朱家祥說，自7月21日開始，開放6個月至5歲嬰幼兒接種，地點包括各大醫院、14家診所及13鄉鎮市衛生所，請家長提前預約，為孩子打疫苗增加保護力。衛生局建議，確診者自發病日或確診日（包括無症狀感染者）起，至少間隔3個月後，再接種疫苗。
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