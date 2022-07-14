龜山島附近今4起有感地震傳噴泥漿引熱議 真相曝光

台灣東部海域今天上午連續出現4起有感地震，宜蘭龜山島龜首「牛奶海」傳出噴發泥漿引起關注。東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處駐警隊長許源豊直言，在此服務超過20年從沒看過，經他了解此非泥漿，是塵土飛揚與龜島磺煙加乘之下的自然現象。

中央氣象局上午9點38分、9點51分、9點53分、10點10分，在龜山島附近連續觀測到4次有感地震。氣象局指出，龜山島是火山島，附近地震發生機率向來就比較高，可能是剛好4起地震發生比較接近，目前無發現特殊狀況。

不過，今早傳出龜首「牛奶海」噴發泥漿引發熱議。東北角暨宜蘭海岸國家風景區駐警隊長許源豊表示，這景象並非泥漿噴發，若是噴發泥漿會有危險性。

許源豊提到，此狀況是塵土飛揚加上龜島磺煙噴發，兩者加乘之下，才會在海面上看起濁濁的。他也分享20年前的龜島磺煙噴發之大，近年所見白煙的量已不如以往。