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基隆5市長參選人全到齊 首位女性建築師公會理事長接任

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
新任理事長亷貴晶建築師，為基隆第一位女性建築師公會理事長。記者游明煌／攝影
新任理事長亷貴晶建築師，為基隆第一位女性建築師公會理事長。記者游明煌／攝影

基隆市建築師公會第四、五屆理事長今天交接，新任理事長亷貴晶建築師，為基隆第一位女性建築師公會理事長。基隆市長參選人國民黨謝國樑、民進黨蔡適應、無黨黃希賢、時代力量陳薇仲，及可能參選的民眾黨不分區立委邱臣遠都到場，爭取支持。

新任理事長亷貴晶建築師，成長於基隆市中山區，中華大學建築與都市計畫學系設計組、成功大學建築研究所規畫組畢業，30歲返鄉開業。在基隆市建築師公會栽培下，在地耕耘10年。

亷貴晶說，上任後要推動基隆建築永續平台、整合基隆建築專業民間平台、基隆建築產業品質永續經營；推廣民眾了解新建建築物、既有建築物、老舊建築物的建築管理所需建築知識法律協助；鼓勵在地建築青年返鄉、凝聚建築人才攜手永續推動在地建築環境議題。

基隆市長參選人國民黨謝國樑、民進黨蔡適應、無黨黃希賢、時代力量陳薇仲，及可能參選的民眾黨不分區立委邱臣遠都到場，爭取會員的支持。

基隆5市長參選人全到齊，首位建築師公會女理事長接任。記者游明煌／翻攝
基隆5市長參選人全到齊，首位建築師公會女理事長接任。記者游明煌／翻攝
基隆5市長參選人全到齊，首位建築師公會女理事長接任。記者游明煌／翻攝
基隆5市長參選人全到齊，首位建築師公會女理事長接任。記者游明煌／翻攝
基隆5市長參選人全到齊，首位建築師公會女理事長接任。記者游明煌／攝影
基隆5市長參選人全到齊，首位建築師公會女理事長接任。記者游明煌／攝影
基隆5市長參選人全到齊，首位建築師公會女理事長接任。記者游明煌／攝影
基隆5市長參選人全到齊，首位建築師公會女理事長接任。記者游明煌／攝影
基隆5市長參選人全到齊，首位建築師公會女理事長接任。記者游明煌／攝影
基隆5市長參選人全到齊，首位建築師公會女理事長接任。記者游明煌／攝影

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