快訊

跟進國安基金護盤 金管會祭出兩大招救市

壽險公司首創「減重保險」 減肥成功可折減保費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南湖東峰山頂名牌也倒了 山友通報太管處將盡速修復

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
南湖東峰山頂名牌。圖／資料照片、太管處提供
南湖東峰山頂名牌。圖／資料照片、太管處提供

台灣百岳之一奇萊北峰的三角點標示牌上月疑似遭人刻意破壞引發眾怒，愈來愈多山友關注高山山頂名牌的狀況，近日有民眾向太魯閣國家公園管理處反映，南湖東峰名牌11日也倒了，太管處表示，該處日照強烈時有強風暴雨，可能是自然傾倒，備妥材料後就會立即上山修復。

上月26日登山社群有網友貼出一名男子拿著奇萊北峰標示牌的照片，左手還比出不雅手勢，山友怒極痛斥「太沒公德心」，該男子事後澄清標示牌不是他弄斷，只是好玩拍照。太管處在熱心志工協助下迅速修復。

近日太管處又接獲山友反映，南湖東峰山頂名牌在上月下旬就出現傾斜狀況，這個月11日果然傾倒。

太管處表示，南湖東峰海拔高度3637公尺，單程距離約22.7公里，往返約需3到4天，是山友攀登南湖大山時習慣順道登臨的百岳之一，也是太魯閣國家公園內的進階熱門登山路線。因該山域日夜溫差大，常有狂風暴雨，且日照強烈，使得南湖東峰山頂岩石破碎裸露，可能因環境變異大，讓山頂名牌自然傾倒，將盡快備齊材料上山修復，若有惡意破壞行為，也會裁罰。

太管處指出，依據太魯閣國家公園區域內禁止事項及國家公園法等相關規定，若惡意破壞園區內公眾物品與設施，除罰鍰、求償外，還可不予許可入園1年。園區轄區寬廣、海拔落差大，相關山域設施的興建和維護都很不容易，呼籲山友愛護，也共同協助監督管理。

海拔3637公尺的南湖東峰，也是百岳之一。圖／太管處提供
海拔3637公尺的南湖東峰，也是百岳之一。圖／太管處提供

太魯閣國家公園 山友

延伸閱讀

合歡山路段停車位不足讓民眾違停塞車 南投處評估收費制

登山穿這樣！女山友下半身僅穿丁字褲 17秒影片逾萬人猛看

花枝招展登山好丟臉？戶外網美冒險隊版主：強大可以和美麗共存！

季芹兩個月內解鎖第四座百岳 被友人喊「芹」天娃娃

相關新聞

南湖東峰山頂名牌也倒了 山友通報太管處將盡速修復

台灣百岳之一奇萊北峰的三角點標示牌上月疑似遭人刻意破壞引發眾怒，愈來愈多山友關注高山山頂名牌的狀況，近日有民眾向太魯閣國...

台灣本島日益稀少活化石 海科館與學生放流145隻鱟寶寶

有活化石之稱的鱟，在台灣本島日益稀少，棲地多成為人工化的海岸，族群逐年減少。海科館3年前展開鱟的保育行動，各地學校投入復...

國1增設七堵匝道可行性研究招標 蔡適應盼解決五堵回堵

基隆市政府昨天發布「國道1號增設七堵北上出口匝道可行性研究」委託技術服務案招標資訊，立委蔡適應今天表示，期盼該技術服務案...

小發財車凸歸台灣 饅頭夫妻送台東醫護「甜在心」饅頭

邁入第8年的「環島愛心饅頭」林波和靳寶儀夫婦，今年首站抵達台東，夫婦倆開著小發財車跑了250公里，7小時車程，將清晨製作...

林右昌快篩陰明凌晨可出關 症狀明顯服用「新冠全餐」

基隆市長林右昌7日上午喉嚨不適，快篩陽性確診，依規定進行確診者居家照護「7+7」隔離。林右昌說，他昨天快篩陰性，今天居隔...

水不見了？ 台東「金崙溫泉」地下水位竟急降9.5公尺

台東南迴以溫泉觀光聞名的「金崙溫泉」，近期傳出無水可抽，經查地下水位竟驟降近10公尺，在地居民矛頭指向與地熱能源開發有關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。