南湖東峰山頂名牌也倒了 山友通報太管處將盡速修復

台灣百岳之一奇萊北峰的三角點標示牌上月疑似遭人刻意破壞引發眾怒，愈來愈多山友關注高山山頂名牌的狀況，近日有民眾向太魯閣國家公園管理處反映，南湖東峰名牌11日也倒了，太管處表示，該處日照強烈時有強風暴雨，可能是自然傾倒，備妥材料後就會立即上山修復。

上月26日登山社群有網友貼出一名男子拿著奇萊北峰標示牌的照片，左手還比出不雅手勢，山友怒極痛斥「太沒公德心」，該男子事後澄清標示牌不是他弄斷，只是好玩拍照。太管處在熱心志工協助下迅速修復。

近日太管處又接獲山友反映，南湖東峰山頂名牌在上月下旬就出現傾斜狀況，這個月11日果然傾倒。

太管處表示，南湖東峰海拔高度3637公尺，單程距離約22.7公里，往返約需3到4天，是山友攀登南湖大山時習慣順道登臨的百岳之一，也是太魯閣國家公園內的進階熱門登山路線。因該山域日夜溫差大，常有狂風暴雨，且日照強烈，使得南湖東峰山頂岩石破碎裸露，可能因環境變異大，讓山頂名牌自然傾倒，將盡快備齊材料上山修復，若有惡意破壞行為，也會裁罰。