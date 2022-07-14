台灣本島日益稀少活化石 海科館與學生放流145隻鱟寶寶

有活化石之稱的鱟，在台灣本島日益稀少，棲地多成為人工化的海岸，族群逐年減少。海科館3年前展開鱟的保育行動，各地學校投入復育工作，近期海科館帶領的學校團隊師生，首次將145多隻鱟寶寶放流在其所應屬的棲息地，重回大海。

海科館表示，幼鱟在早期的存活率很低，海科在109年與金門水試所合作，進行鱟的繁殖技術轉移，並透過「鱟知鱟學」環境教育活動及以海洋公民行動者，在各地學校推動認養由學生參與照顧鱟苗、鱟卵一直到幼鱟，由學校擔任鱟的保母。

海科館說，3年下來整體的存活率還不錯，幼鱟到2齡的存活率由早期0.2%，提高到存活率大於3%。提高幼鱟的存活率，同時也高於野外幼鱟的存活率，這也證明「鱟知鱟學」的計畫，在師生的用心照顧下已有不錯成效。

海科館館長陳素芬指出，放流的鱟苗是經過各校師生蓄養長大的2到3齡幼鱟。海科館於潮境海洋中心所建立的北部鱟復育保育基地，致力收容及救傷北部地區誤捕的成鱟。全台包括台北、新北、基隆、桃園、苗栗、雲林、嘉義、澎湖、台中、彰化、宜蘭等超過20所學校參與復育計畫。