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台灣本島日益稀少活化石 海科館與學生放流145隻鱟寶寶

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台灣本島日益稀少活化石，海科館與學生放流145隻鱟寶寶。圖／海科館提供
台灣本島日益稀少活化石，海科館與學生放流145隻鱟寶寶。圖／海科館提供

有活化石之稱的鱟，在台灣本島日益稀少，棲地多成為人工化的海岸，族群逐年減少。海科館3年前展開鱟的保育行動，各地學校投入復育工作，近期海科館帶領的學校團隊師生，首次將145多隻鱟寶寶放流在其所應屬的棲息地，重回大海。

海科館表示，幼鱟在早期的存活率很低，海科在109年與金門水試所合作，進行鱟的繁殖技術轉移，並透過「鱟知鱟學」環境教育活動及以海洋公民行動者，在各地學校推動認養由學生參與照顧鱟苗、鱟卵一直到幼鱟，由學校擔任鱟的保母。

海科館說，3年下來整體的存活率還不錯，幼鱟到2齡的存活率由早期0.2%，提高到存活率大於3%。提高幼鱟的存活率，同時也高於野外幼鱟的存活率，這也證明「鱟知鱟學」的計畫，在師生的用心照顧下已有不錯成效。

海科館館長陳素芬指出，放流的鱟苗是經過各校師生蓄養長大的2到3齡幼鱟。海科館於潮境海洋中心所建立的北部鱟復育保育基地，致力收容及救傷北部地區誤捕的成鱟。全台包括台北、新北、基隆、桃園、苗栗、雲林、嘉義、澎湖、台中、彰化、宜蘭等超過20所學校參與復育計畫。

海科館產學交流組主任陳麗淑說，經過兩年的調查，發現台灣的西部沿海每年皆有發現零星鱟的蹤跡，而雲林縣三崙國小更是長期扎根讓全校師生都認識及參與鱟的保育及復育工作。台灣西部天然海岸線因人工設施及工業區設置要挑選合適的鱟棲地相當不易，未來將積極與各級單位配合規畫後續的監測與調查，希望可以持續了解放流後續的成效。

台灣本島日益稀少活化石，海科館與學生放流145隻鱟寶寶。圖／海科館提供
台灣本島日益稀少活化石，海科館與學生放流145隻鱟寶寶。圖／海科館提供
台灣本島日益稀少活化石，海科館與學生放流145隻鱟寶寶。圖／海科館提供
台灣本島日益稀少活化石，海科館與學生放流145隻鱟寶寶。圖／海科館提供
台灣本島日益稀少活化石，海科館與學生放流145隻鱟寶寶。圖／海科館提供
台灣本島日益稀少活化石，海科館與學生放流145隻鱟寶寶。圖／海科館提供
有活化石之稱的鱟，在台灣本島日益稀少，棲地多成為人工化的海岸，族群逐年減少。圖／海科館提供
有活化石之稱的鱟，在台灣本島日益稀少，棲地多成為人工化的海岸，族群逐年減少。圖／海科館提供

海科館 雲林

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