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國1增設七堵匝道可行性研究招標 蔡適應盼解決五堵回堵
基隆市政府昨天發布「國道1號增設七堵北上出口匝道可行性研究」委託技術服務案招標資訊，立委蔡適應今天表示，期盼該技術服務案招標順利，透過專業工程分析，期盼提出方案紓解五堵交流道車流回堵問題。
針對國道1號的交通改善，蔡適應表示，國道一號在基隆端每到上下班尖峰時刻，始終存在著車流回堵的問題，除了推動大眾運輸系統，讓通勤族減少使用車輛外，他自就任立委後、就不斷與交通部、基隆市政府溝通，今年6月促成國發會核定「國道一號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」案。
基隆市政府也在昨天發布「國道1號增設七堵北上出口匝道可行性研究」委託技術服務案招標資訊，希望透過七堵北上出口匝道，減少五堵交流道車流。該案預算400萬元、終止投標日期為7月26日，將會在7月27日開標。
立委蔡適應今天表示，期盼該技術服務案招標順利，透過專業工程分析、制訂方案，來紓解車流。另外，他與市議員蘇仁期盼增加七堵出口匝道。
蔡適應說明，雖然國道一號的拓寬和出口匝道或交流道設立，都屬於交通部高速公路局權責，但是出口匝道和交流道需要地方政府配合，提出妥善的銜接車道和交通規畫，才能順利推動此案。
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