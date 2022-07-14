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小發財車凸歸台灣 饅頭夫妻送台東醫護「甜在心」饅頭

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
夫妻倆製作饅頭一點不馬虎，中筋麵粉裡面加上起司、葡萄乾和黑糖，每顆都扎實飽滿。圖／部東醫院提供
夫妻倆製作饅頭一點不馬虎，中筋麵粉裡面加上起司、葡萄乾和黑糖，每顆都扎實飽滿。圖／部東醫院提供

邁入第8年的「環島愛心饅頭」林波和靳寶儀夫婦，今年首站抵達台東，夫婦倆開著小發財車跑了250公里，7小時車程，將清晨製作的300顆手工黑糖饅頭，今天送給部立台東醫院，表達對醫護人員在防疫的付出和辛勞。

「看到大家吃的高興，不嫌棄就好。」林波說，這社會上很多人比他們夫妻更有愛心，他們只是小小的心意，沒有什麼大不了的；開小發財全省走透透早已習慣了，說累其實也不會，沿途欣賞不同地方風景，也是一種享受。

饅頭夫妻昨天清晨從台南抵達台東知本，在溫泉區附近找到落腳的地點休息，今天凌晨5點被蟲鳴鳥叫聲吵醒，夫妻倆開始生火、揉麵團，製作饅頭一點不馬虎，中筋麵粉裡面加上起司、葡萄乾和黑糖，等待醒麵的時間。

期間不斷有在地民眾或是遊客和他們打招呼，知道他們夫妻堅持的愛心舉動，紛紛豎起大拇指，甚至有2位來自新竹的旅伴各自都想買幾顆饅頭品嘗，最後是遞出兩張千元大鈔，表達對夫妻的支持和肯定。

300顆手工黑糖饅頭送到部東醫院，太太靳寶儀握著社工室主任張淑綺的手，開心地收下感謝狀；張淑琦說，「在疫情最嚴重的時候收到熱騰騰的饅頭，專責醫院的醫護再辛苦再疲倦，被他們滿滿的關懷深深感動」。

據了解，靳寶儀是台南攤商，7年前因工作不慎傷及右手，被迫停業數月，期間體會世事無常，傷癒後偕同夫婿林波展開環島公益之旅，開小貨車和器具、沿途製作愛心手工饅頭，到學校、社福機構和弱勢團體分享。

2千多個日子，夫妻倆幾乎以小發財車為家，兩人就在車上不到一坪大的空間生活，洗澡用大桶子裡面的小水桶沾溼毛巾洗臉擦洗全身，累了就坐在躺椅上或車斗搭上蚊帳睡覺。靳寶儀說「每次出門環島就是好幾個月早習慣了，沒有什麼委屈啦」。

邁入第8年的「環島愛心饅頭」林波和靳寶儀夫婦，製作的300顆手工黑糖饅頭，今天送給部立台東醫院，表達對醫護人員在防疫的付出和辛勞。圖／部東醫院提供
邁入第8年的「環島愛心饅頭」林波和靳寶儀夫婦，製作的300顆手工黑糖饅頭，今天送給部立台東醫院，表達對醫護人員在防疫的付出和辛勞。圖／部東醫院提供
林波和靳寶儀夫婦倆開著小發財車跑了250公里，7小時車程到台東，清晨製作300顆手工黑糖饅頭。圖／部東醫院提供
林波和靳寶儀夫婦倆開著小發財車跑了250公里，7小時車程到台東，清晨製作300顆手工黑糖饅頭。圖／部東醫院提供

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