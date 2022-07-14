林右昌快篩陰明凌晨可出關 症狀明顯服用「新冠全餐」

基隆市長林右昌7日上午喉嚨不適，快篩陽性確診，依規定進行確診者居家照護「7+7」隔離。林右昌說，他昨天快篩陰性，今天居隔最後一天，明天（15日）零時就可以出關。

「剛剛驗快篩，終於只看到一條線了，是快篩陰性」，林右昌昨天在臉書貼文說，今天是居隔最後一天，15日零時他就可以出關了，然後是7天的自主健康管理。

林右昌說，回顧這幾天來，他應該是屬於確診症狀明顯的類型，在前2天晚上都持續發燒、流汗、發冷，到第三天還加上咳嗽、喉嚨痛與流鼻水症狀，雖然有服症狀改善藥物，清冠一號也照三餐喝，但還是沒有明顯改善。

林右昌表示，朋友笑稱這叫「新冠全餐」，最後，在醫囑之下，他從第三天晚上開始服用抗病毒藥物，之後症狀才逐漸有所改善。