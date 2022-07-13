基隆外海發現流失蚵棚阻航道 海保署啟動緊急清除作業
海洋保育署海洋志工今天通報，在基隆嶼及八斗子漁港外海發現3座流失蚵棚，為避免影響航道及漁船航行安全，海保署協同志工、海巡署合作緊急清除。由於竹製蚵棚體積過大，初步將蚵棚拉至八斗子港內固定後，以吊車吊掛上岸拖回暫置，進行拆解破碎處理。
海保署表示，感謝志工於第一時間回報相關資訊，及基隆市政府、基隆區漁會協助安排場所暫置及調派吊車作業，預防船隻受到蚵棚影響航行安全。
海保署呼籲，蚵農應將蚵架妥善綁好，避免大豪雨及颱風來襲時，導致蚵棚受海流影響漂流遺失，造成自身損失，同時提醒東北角漁民近日應注意船隻航行安全，漁民若有發現蚵棚可盡速通報所在位置，相關單位會盡快派員處理。
台灣西南部日前下豪雨，基隆漁民發現北部海面，出現可能從雲嘉南沿海北漂的蚵棚，影響漁船航行安全，基隆港航道也一度受蚵棚影響。
漁民說，每年6、7月西南氣流旺盛，西南海域下起豪雨時，就有蚵民設置的蚵棚斷繩後，隨著海流一路北漂。4、5年前曾一口氣出現幾十座蚵棚，讓人看了心驚。最近已零星出現蚵棚，有幾座未被打散，面積比較大，危及航行安全。
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