中信內寮兒少築夢基地揭牌 愛心資源挹注孩童教育

為提供社區孩子更好的成長環境，基隆市安樂區內寮社區發展協會與中國信託慈善基金會合作打造「內寮社區築夢基地」，今天由副市長林永發與中信慈善基金會董事長辜仲諒及立委蔡適應等人共同主持揭牌儀式，給予孩子放學後的陪伴照顧。小朋友和辜仲諒、球星打球，十分興奮。

「內寮社區築夢基地」的揭牌儀式，在社區夥伴的踴躍參與下溫馨登場，林永發表示，近年來基隆市府團隊擴充相關經費預算，積極推動兒少福利，例如親子館、祖孫館、校園環境設備、育兒津貼提升、推展平價幼兒園、公共化教保服務、公園遊戲場等政策措施，希望能減輕家長負擔，也帶給孩子更好成長及學習環境。

中信慈善基金會董事長辜仲諒表示，恭喜內寮社區成為「台灣夢」愛心版圖之一，也感謝衛福部、基隆市政府與所有無私奉獻的社區志工，付出心力照顧孩子。他表示，「台灣夢」就是偏鄉弱勢家庭的夢，透過計畫挹注的愛心資源，讓孩子們在社區基地吃得飽、有書念，還能參與多元化的在地特色課程，幫助他們從沒有夢想到敢作夢，甚至勇敢追夢，成就自己未來更多的可能性。

中國信託慈善基金會表示，「台灣夢計畫」推動至今邁入第8年，據點遍布全台28個社區築夢基地，累積照顧與陪伴逾70萬人次偏鄉孩子。透過社區力量幫助社區孩子在課後得到陪伴、多元化在地課程及營養餐食，讓孩子健康成長，變得有自信、有夢想，改變自己的未來，日後也會與社區一起努力，用愛心帶領孩子走在正確的道路上。