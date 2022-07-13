蘭陽紅龍果評鑑揭曉 有機農友包辦紅肉組前3名

夏日消暑聖品紅龍果正值產季，「蘭陽紅龍果品質評鑑」今天在羅東鎮農會登場，宜蘭縣5鄉鎮市近30位果農角逐殊榮，最後由員山鄉農會農友黃正光拿下紅肉組冠軍、三星地區農會農友詹前誠奪得甜王組冠軍，創下歷年評鑑以來，首次由從事有機生產的農民榮獲2組冠軍。

有別於中南部的氣候環境，宜蘭雨量多、氣溫低，農作物栽種時間因而拉長，蘭陽紅龍果於果皮轉色後，仍需在枝條上停留10至15天，比其他地區多3倍，這也造就粒粒鮮紅飽滿、甜度高、口感Q彈多汁的好滋味。縣內栽種面積約45公頃，主要產區為員山、三星、礁溪，年產量約1202公噸，產值上億元，每年6月至11月為上市季節。

為提升蘭陽紅龍果品質，提供果農一個切磋技術、交流平台，羅東鎮農會舉辦「蘭陽紅龍果品質評鑑」行之有年，去年應因疫情停辦，今年共有礁溪鄉、員山鄉、三星鄉、羅東鎮、宜蘭市的農友參賽，紅肉組28位、甜王組27位。

今年蘭陽紅龍果的品質佳、風味好、口感Q、水分足，幾乎沒有草腥味，評審肯定農民的技術與照料，直呼評比難分軒輊。羅東鎮農會總幹事吳聰杰表示，評審委員評比紅龍果的外觀、糖度、重量、風味、口感等項目，參賽果品必須內外兼具才能脫穎而出。農會理事長、宜蘭縣議會副議長陳漢鍾說，往年紅龍果甜度22度，今年達23.5度，大讚農民用心栽培不簡單。

三星地區農會農友詹前誠的參賽果品的甜度為23.5度，奪得甜王組冠軍，羅東鎮農會吳柏青、員山鄉農會林文德分別拿下第2名和第3名。

紅肉組冠軍的員山鄉農會農友黃正光，感謝農會指導，開心地說拿冠軍是「意料中」，亞、季軍分別是三星地區農會徐進忠、蘭陽金柑生產合作社林庭財，3人均是有機農友。優勝3位為員山鄉農會吳智瑋、員山鄉農會黃谷釧、三星地區農會謝滄濃。