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爾本購物廣場開幕 多家知名廠牌打造宜蘭站前新商圈

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭火車站、幾米公園對面的爾本購物廣場今天開幕，招募22家知名廠牌進駐，共同打造宜蘭站前新商圈。圖／爾本提供
宜蘭火車站、幾米公園對面的爾本購物廣場今天開幕，招募22家知名廠牌進駐，共同打造宜蘭站前新商圈。圖／爾本提供

相中宜蘭火車站前幾米公園帶動旅遊人潮及商機，爾本購物廣場今天開幕，招募22家知名廠牌進駐共同打造「站前新商圈」，其中築間本格和牛燒肉、壽司郎及阿默蛋糕都是首度進軍台灣東部市場，業者大搶暑假商機，開幕期間釋出多項優惠。

爾本購物廣場位於幾米公園對面，佔地約3000坪，經營團隊以「食尚潮流、生活選物」打造社區型商場，招募店家以國內外知名餐飲、生活品牌為主，例如日本一線品牌包括壽司郎、宜得利家居、大創、OWNDAYS眼鏡。

國內人氣品牌有阿默蛋糕、築間幸福鍋物與本格和牛燒肉、特力屋、堂鍋物、富士按摩椅、AUPING歐品家具、GIGASTONE、AURORA珠寶、花漾森林手作坊、星巴克。宜蘭在地特色品牌則有糧3牛排、聚點食坊、宜蘭鴨飯莊、冰雪冰品、費生恩精油、白屋咖啡、蘭月食品。

東部第一家築間集團主打火烤和牛吃到飽「本格和牛燒肉放題」及個人火鍋「幸福鍋物」，兩大品牌進駐。開幕期間「吃火鍋、做公益」，即日起至9月30日，凡點選幸福鍋物指定套餐，業者捐出售價1%做公益；和牛燒肉7月13日至24日，4人同行刮刮樂，有機會刮中最高88折優惠。

壽司郎東部第一家在宜蘭落腳，本月8日試營運，人潮爆滿，開幕期間消費滿300元並在粉專按讚，送限量文件夾；7月14日慶祝壽司廊成立30家店，凡是30歲並且生日為任何一個月份30日的客人，當天用餐30%OFF優惠。

阿默推出宜蘭限定金棗蛋糕，香氣十足，7月13日至31日消費滿500元，贈送小福袋，每天限50份；特力屋有開幕排隊商品及買一送一，7月15日至20日會員滿額四重送及加價購優惠。爾本購物廣場有450個車位，由於部分店家裝璜來不及，今天一半店家先營業，其餘在7月底前陸續開幕。

阿默蛋糕首度進軍台灣東部市場，宜蘭站前店為慶祝開幕，特製限量的金棗蛋糕，香氣十足。圖／阿默提供
阿默蛋糕首度進軍台灣東部市場，宜蘭站前店為慶祝開幕，特製限量的金棗蛋糕，香氣十足。圖／阿默提供
東部第一家壽司郎進駐爾本站前商圈，每天嘗鮮的人潮滿滿。記者戴永華／攝影
東部第一家壽司郎進駐爾本站前商圈，每天嘗鮮的人潮滿滿。記者戴永華／攝影
築間的蔬食及火鍋料自助吧，無限量取用。記者戴永華／攝影
築間的蔬食及火鍋料自助吧，無限量取用。記者戴永華／攝影
東部第一家築間本格和牛燒肉開幕，主打4種不同品項的和牛吃到飽。圖／築間集轉提供
東部第一家築間本格和牛燒肉開幕，主打4種不同品項的和牛吃到飽。圖／築間集轉提供
爾本購物廣場今天開幕，號召22家知名廠牌業者進駐，打造站前新商圈。記者戴永華／攝影
爾本購物廣場今天開幕，號召22家知名廠牌業者進駐，打造站前新商圈。記者戴永華／攝影

壽司郎 品牌 宜蘭

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