門諾醫院與台電啟動希望種子計畫 供學生工讀機會
花蓮門諾醫院、門諾基金會與台電辦理「希望種子計畫」已有17個年頭，提供中低收入戶及原住民的學子們暑期工讀機會，分擔家中經濟，今年提供20個名額，學習護理、長照等領域，提前規畫職涯。今天舉行始業式，20位錄取的種子學員宣誓，展現青春熱情與為社區服務的信念。
門諾醫院自2005年與台電合作至今，已有280位學生、394人次參與此計畫，台電公司累計補助金額達1422萬元。
曾經連續參加過3屆希望種子，如今在門諾醫院長照部服務4年的學姐金聖晴說，感謝台電與門諾，在成長的過程中，能夠累積豐富的經驗，有機會成為幫助他人的力量，並勉勵學弟妹們「流淚撒種的，必歡呼收割」。
門諾會醫療財團法人總執行長張文信表示，去年受疫情三級警戒的影響首度停辦，今年經審慎評估決定恢復辦理。雖然疫情尚未解除，這次的報名相當踴躍，20個錄取名額吸引55人報名，可見此計畫已成為花蓮暑期的工讀首選。
今年錄取的20名學生中，不乏有學習護理、健康管理、長照、職能治療、藥學、傳播等各領域，門諾醫院參考學生的背景及所學，安排至相關單位工讀學習。
台電花蓮區處長李淑芬說，期盼藉由這項計畫，讓每位學子的心中種下善的種子，並透過人生的旅途，讓種子發揚茁壯，為社會注入更多的愛與關懷。
希望種子計畫自7月7日至8月12日，為期6周共計27天，周一至周五、每天8小時，每小時的工讀薪資為168元，學生若全程參與可獲得3萬6288元。因應疫情，今年除了不安排學生在第一線高風險單位服務，還提供每周1劑快篩試劑，確保工讀時的健康與安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言