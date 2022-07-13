悠遊國旅補助15日上路 花蓮旅宿有感加碼推優惠體驗
「悠遊國旅」補助15日才上路，已提前帶動花蓮旅宿暑假住房率全面提升，讓業者相當有感，紛紛加碼推出優惠，或安排趣味闖關遊戲、落羽松下野餐等，帶給住客豐富多樣的住宿體驗。
疫情趨緩加上暑假來到，許多家庭重啟停滯數月的國內旅遊，加上觀光局規畫的「悠遊國旅」有遊樂園3折、最高1300元的住宿補助等，都增加民眾出遊意願，近日花蓮街頭明顯多了不少遊客。
位於花蓮南區的瑞穗天合國際觀光酒店，7月住房率達95%，8月也近9成，目前暑假假日住房全滿，只剩平日還有零星房間。業者表示，搭配觀光局悠遊國旅補助可折抵1300元，瑞穗饗樂假期一泊二食平日入住，補助後雙人每晚1萬1240元起。
炎炎夏日，瑞穗天合酒店金色水樂園有不少戲水遊客，室內飄飄河、滑水道更成為消暑首選，酒店安排系列闖關遊戲，像是射箭、投籃、打水仗或者拍照打卡，闖關成功就提供精美小禮，還新增電動滑板車免費提供住客體驗，並全新打造飄浮斑馬線，吸引不少住宿客拍照打卡。
「國旅補助很有幫助」位於中區壽豐鄉的理想大地渡假飯店表示，暑假前住房率真的很慘，但暑假加上「悠遊國旅」補助，民眾出遊意願提高，明顯回穩，7、8月假日住房率回升到7成以上，平日也約6成。
理想大地渡假飯店推出「暑假限定」的新體驗，即日起至8月31日，開放民眾在落羽松綠蔭下野餐，時間是下午4時至5時，每人600元含餐點，邀民眾到戶外大口呼吸新鮮空氣，享用大自然與美食。
福容大飯店花蓮店去年暑假住房率不到5成，今年平均7成，陸續有民眾訂房。業者同步響應「悠遊國旅」，7月15日起至12月15日預訂官網、會員APP及電話訂房，周日到周四入住，除了每房每晚最高抵1300元，入住再享價值超過2500元的加碼優惠，包括VR虛擬實境體驗券、KTV、棋藝室包廂、三溫暖、館外旅遊行程抵用券，以及精致晚餐第二人半價和餐飲折價券。
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