悠遊國旅補助15日上路 花蓮旅宿有感加碼推優惠體驗

「悠遊國旅」補助15日才上路，已提前帶動花蓮旅宿暑假住房率全面提升，讓業者相當有感，紛紛加碼推出優惠，或安排趣味闖關遊戲、落羽松下野餐等，帶給住客豐富多樣的住宿體驗。

疫情趨緩加上暑假來到，許多家庭重啟停滯數月的國內旅遊，加上觀光局規畫的「悠遊國旅」有遊樂園3折、最高1300元的住宿補助等，都增加民眾出遊意願，近日花蓮街頭明顯多了不少遊客。

位於花蓮南區的瑞穗天合國際觀光酒店，7月住房率達95%，8月也近9成，目前暑假假日住房全滿，只剩平日還有零星房間。業者表示，搭配觀光局悠遊國旅補助可折抵1300元，瑞穗饗樂假期一泊二食平日入住，補助後雙人每晚1萬1240元起。

炎炎夏日，瑞穗天合酒店金色水樂園有不少戲水遊客，室內飄飄河、滑水道更成為消暑首選，酒店安排系列闖關遊戲，像是射箭、投籃、打水仗或者拍照打卡，闖關成功就提供精美小禮，還新增電動滑板車免費提供住客體驗，並全新打造飄浮斑馬線，吸引不少住宿客拍照打卡。

「國旅補助很有幫助」位於中區壽豐鄉的理想大地渡假飯店表示，暑假前住房率真的很慘，但暑假加上「悠遊國旅」補助，民眾出遊意願提高，明顯回穩，7、8月假日住房率回升到7成以上，平日也約6成。

理想大地渡假飯店推出「暑假限定」的新體驗，即日起至8月31日，開放民眾在落羽松綠蔭下野餐，時間是下午4時至5時，每人600元含餐點，邀民眾到戶外大口呼吸新鮮空氣，享用大自然與美食。