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羅東藝穗節周六登場 首推騎單車漫遊小鎮、採蓮趣

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
羅東藝穗節今年推出「老莊逍遙遊羅東」輕旅行，由文史工作者莊文生導覽，帶領遊客騎單車同遊北成里。圖／羅東鎮公所提供
羅東藝穗節今年推出「老莊逍遙遊羅東」輕旅行，由文史工作者莊文生導覽，帶領遊客騎單車同遊北成里。圖／羅東鎮公所提供

羅東藝穗節今年邁入第21年，將於7月16日至30日登場。不只豐富的藝術表演，活動更首度推出輕旅行活動，帶領遊客騎單車欣賞北成水圳沿途風光，體驗採蓮、吃蓮花冰的樂趣。另外，羅東鎮公所首次攜手羅東高商、羅東高工組成「青創市集」，歡迎大小朋友來羅東中山公園DIY玩創意。

2022羅東藝穗節主打「老莊逍遙遊羅東」動態行旅，由文史工作者莊文生導覽說故事，與遊客騎單車同遊北成里，探訪小鎮文化，再到羅東溪休閒農業區親採蓮花、品蓮花茶。甫獲農委會百大青農的在地青年陳春男表示，地方發展蓮花產業已有15年，透過此次活動推廣，讓民眾認識香水蓮、荷花、睡蓮的差異。

鎮長吳秋齡說，有別過往以徒步漫遊羅東中山公園，這次選擇單車之旅，走訪小鎮路徑更遠、更廣。2梯次活動時間為7月19日、26日下午4點至6點，每場限額20名，優惠價每人200元，詳情可上臉書「羅東鎮觀光發展所」查詢。

此外，公所跨界羅東2校於7月16日至23日晚上7點到9點，在羅東中山公園推出「青創市集」，羅東高商的手沖咖啡體驗，以及結合童玩與文化的套圈圈、桌遊等活動，羅東高工 「羅工工坊」則有雷射切割、雷射雕刻、木工筆實作等手作課程。

羅東鎮公所表示，青創市集同時段，也有文創市集，民眾可以手作永生花鑰題圈、將牛糞彩繪變身成龜山島、創意盆栽DIY等各式有趣課程。晚上還有文化廊道志工隊免費導覽，提燈籠穿梭小鎮，探訪華燈初上的繁華夜景。

羅東藝穗節跨界羅東2校於7月16日至23日晚上7點到9點，在羅東中山公園推出「青創市集」，此為羅東高商的手沖咖啡體驗。記者林佳彣／攝影
羅東藝穗節跨界羅東2校於7月16日至23日晚上7點到9點，在羅東中山公園推出「青創市集」，此為羅東高商的手沖咖啡體驗。記者林佳彣／攝影
「老莊逍遙遊羅東」會到羅東溪休閒農業區親採蓮花、品蓮花茶。記者林佳彣／攝影
「老莊逍遙遊羅東」會到羅東溪休閒農業區親採蓮花、品蓮花茶。記者林佳彣／攝影
甫獲農委會百大青農的在地青年陳春男表示，地方發展蓮花產業已有15年，透過此次活動推廣，讓民眾認識香水蓮、荷花、睡蓮的差異。記者林佳彣／攝影
甫獲農委會百大青農的在地青年陳春男表示，地方發展蓮花產業已有15年，透過此次活動推廣，讓民眾認識香水蓮、荷花、睡蓮的差異。記者林佳彣／攝影
羅東藝穗節跨界羅東2校於7月16日至23日晚上7點到9點，在羅東中山公園推出「青創市集」，此為羅東高工 「羅工工坊」的雷射切割、雷射雕刻、木工筆實作等手作課程。記者林佳彣／攝影
羅東藝穗節跨界羅東2校於7月16日至23日晚上7點到9點，在羅東中山公園推出「青創市集」，此為羅東高工 「羅工工坊」的雷射切割、雷射雕刻、木工筆實作等手作課程。記者林佳彣／攝影
羅東藝穗節的文創市集，可以手作永生花鑰題圈、將牛糞彩繪變身成龜山島、創意盆栽DIY等各式有趣課程。圖／羅東鎮公所提供
羅東藝穗節的文創市集，可以手作永生花鑰題圈、將牛糞彩繪變身成龜山島、創意盆栽DIY等各式有趣課程。圖／羅東鎮公所提供
2022羅東藝穗節將於7月16日至30日登場，活動首度推出輕旅行活動，帶領遊客騎單車欣賞北成水圳沿途風光，體驗採蓮、吃蓮花冰的樂趣。記者林佳彣／攝影
2022羅東藝穗節將於7月16日至30日登場，活動首度推出輕旅行活動，帶領遊客騎單車欣賞北成水圳沿途風光，體驗採蓮、吃蓮花冰的樂趣。記者林佳彣／攝影
羅東藝穗節首度推出輕旅行，遊客可以體驗採蓮樂趣。記者林佳彣／攝影
羅東藝穗節首度推出輕旅行，遊客可以體驗採蓮樂趣。記者林佳彣／攝影

羅東高工 單車 青創

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