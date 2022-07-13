檢廉繼續洩漏案情給特定媒體 林姿妙：選舉政治動作

針對司法單位繼續洩漏案情給特定媒體，宜蘭縣長林姿妙今天表示，請檢廉不要再透過媒體影響輿論，甚至用起訴達到幫對手選舉的政治目的；現在受到偵查不公開的限制，但可以預知司法會以起訴做為選舉手段，請檢廉儘快偵結，就能把事情全部說清楚。

某媒體日前針對「一卡皮箱」繼續作文章，今天民進黨新世代參政聯盟接著召開記者會，要求林姿妙縣長針對一卡皮箱之謎，說清楚講明白。不過，國民黨的幸福蘭城青年隨後也召開記者會，批評政治追殺不停歇，司法合謀媒體搞抹黑。

新世代參政聯盟表示，林姿妙兒子林佑澤今年1月13日檢調連夜偵訊後，把一個行李箱交給前國民黨籍立委楊吉雄，而面對檢調再次偵訊及媒體查問時，他說是選舉相關文宣及偵查不公開等。皮箱裡裝的到底是什麼？縣民都很好奇；為何林佑澤要把它交給楊吉雄？

聯盟說，檢調偵辦案件中，林姿妙說明財產來源不明部分，表示為借貸款項，依據公職人員財產申報法規定，應向監察院申報所有借款，未見這些債務被申報？應該說清楚講明白。

國民黨的幸福蘭城青年隨後反擊，指出自由時報7月11日報導所提到的「行李箱」、「保險箱」，相關人等早就對外說過，不是金條、不是現金，更不是不法物品，何必捕風捉影？之所以捕風捉影，就是因為沒有證據，請不要再進行人格抹黑。