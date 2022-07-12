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基隆海面出現疑從雲嘉南北漂的蚵棚 蚵串早被採收一空
台灣西南部日前下豪雨，基隆漁民發現北部海面，出現可能從雲嘉南沿海北漂的蚵棚，影響漁船航行安全，基隆港航道也一度受蚵棚影響。
漁民說，每年6、7月西南氣流旺盛，西南海域下起豪雨時，就有蚵民設置的蚵棚斷繩後，隨著海流一路北漂。4、5年前曾一口氣出現幾十座蚵棚，讓人看了心驚。最近已零星出現蚵棚，有幾座未被打散，面積比較大，危及航行安全。
西南部下豪雨，除了蚵棚會斷繩隨海流北上，從河川被沖刷入海的布袋蓮也會出現在北部海面，造成漁民作業困擾。
基隆區漁會總幹事陳文欽表示，政府一直宣導漁船船主要做好網具管理，避免成為海中垃圾。西南從事養殖漁業的蚵民也應該做好蚵棚管理工作，避免遭風浪破壞。此外汰換廢棄的蚵棚也應運回岸上處置，不要丟人海中製作垃圾。
基隆漁民說，這些蚵棚是因風浪強大斷繩，才會在海面漂流。蚵棚上應該都還綁著蚵串，只是在漂流過程中，作業漁船如果看到，除了避讓，也可能會到蚵棚上「採收」，所以在漂到北部海域時，上面幾乎都沒有蚵串了。
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