宜蘭中興文創園區「華麗轉身」 明年擬委外營運

中興文化創意產業園區的前身為台灣興業株式會社、中興紙業，2014年由宜蘭縣政府接手經營，園區硬體建設將於今年底告一段落，明年有望全區委外經營，因此定義為園區轉捩點。縣府今天舉辦「中興．宜覽」宣傳影片首映發表會，要讓各界更多認識該園區過去、現在、未來的華麗轉身。

縣府指出，中興文創園區前身為臺灣興業株式會社，經國民政府接管成全台最大造紙工廠的中興紙業，生產量叱吒東南亞；後來造紙業衰頹、紙廠結束營業，園區自此歇息13年，直到2014年縣府接手，替老廠房注入新生命。

文化局長呂信芳表示，中興文創園區第5期整建工程預計今年底完成，整體硬體建設將告一階段，園區已具備完整委外經營的條件，接下來會委託民間經營，保留青聚點、辦公室、旅遊中心等空間，讓中興文創園區走向活化新階段，以帶動人潮、周邊經濟。

縣府邀請張富傑執導3分鐘長的「中興．宜覽」宣傳影片，今天在園區首映發表，透過影像尋訪、紀錄故事，以第1人稱自述、多位受訪者敘述在這裡的點點滴滴。

縣長林姿妙、宜蘭縣地方耆老林百連、園區設計師楊宗維、白葉陳創意工作室陳于婷、蘭陽窯窯主許建中、藝術家小馬倪子鈞等人今天共襄盛舉。

今年92歲的林百連，13歲進入台灣興業株式會社當童工，歷經廠房於二戰遇空襲轟炸，與中興紙業走過半個世紀。入駐園區的創作者陳于婷是宜蘭人，把對故鄉的愛化為設計理念，讓遊客帶回宜蘭的文化內涵。

林姿妙分享小時候與爸爸、哥哥在紙廠的回憶，也提到宜蘭以文化立縣，中興紙廠過去耀眼東南亞，現在中興文創園區是創意能量基地，未來更將是宜蘭交通脈動核心；透過影片介紹，歡迎全台各地、全世界遊客來宜蘭，從「興」體驗充滿人文底蘊、豐沛文創能量的地方。