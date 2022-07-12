影／田寮河染紅？環保局拍影片 一刀未剪證明河水無色

基隆市中心田寮河整條河，看似混濁且呈現像豬肝的紅褐色，有人看了心驚，質疑嚴重汙染。環保局稽查員今天到田寮河，拍下「一刀未剪」的採水檢測過程，證明看似紅褐色的河水，其實無色，接近透明。紅河成因是水中紅藻大量繁殖，呈現的視覺色差。

田寮河是基隆知名度、討論度最高的河川，歷任市長提了不少整治計畫，但幾十年過去，工程流於治標，河川環境至今仍讓人不敢恭維。

田寮河水近年會變綠、變紅，甚至變黑成為話題。環保局解釋，水會變色是因為氣溫變化，造成底泥翻騰，不同藻類增生產生的視覺，並不是被排入汙染物。只是每回田寮河水變色，還是會成為話題。

環保局今天下午又接獲民眾反應田寮河變色，從上游財鼠橋到下游出海口，全河岸水色都呈現紅褐色。稽查員在財鼠橋採集田寮河水檢測，測得pH7.22、水溫30.5℃、溶氧1.87mg/L，水質正常，沿線稽查也未發現明顯汙染源。

環保局表示，田寮河在季節變換，或當日照強烈，且河川有非點源的營養源流入時，易使藻類增生。當單一藻類大量繁殖，就可能因為視覺色差，讓河川看來變了顏色。