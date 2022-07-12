嘉明湖手作步道開放報名 山友付費工作為山林盡心

嘉明湖手作步道工作假期今天下午5時開始報名，5天4夜費用6000元，進行步道修復工作。工作辛苦沒薪水還要付費，但因山友們抱持為美麗山林盡心的想法，因此每年報名都爆滿。

林務局台東林管處嘉明湖手作步道工作假期已舉辦多年的，台東林管處育樂課長林孟怡今天告訴中央社記者，今年嘉明湖手作步道工作假期訂在8月26至30日，台東林管處邀請熱愛手作步道夥伴，也號召過去曾參與過志工「回娘家」，透過參與活動，將手作步道的經驗傳承給每一期志工，歡迎有興趣民眾踴躍報名。

林孟怡說，嘉明湖手作步道工作假期是台東林管處與台灣千里步道協會合作，招募來自各地志工，用最簡單的工具，以就地取材方式、不破壞生態，融合步道環境的特性，進行步道修復工作。

手作步道維護配合「一人一公斤，為嘉明湖國家步道永續而揹」活動，運用熱心山友協助揹至步道沿線的土石，作為步道修復的材料。為期5天4夜的工作假期，將對嘉明湖步道沖蝕溝、積水、崩塌處及坡度過陡等問題改善。

雖然很辛苦又沒有工資、還要繳費；不過，因許多山友抱著要為美麗的山林盡一分心力，因此每年報名爆滿。活動最後一天也特別安排前往關山鎮電光部落，透過阿美族部落體驗活動，來一趟部落文化深度之旅。

台東林管處新聞稿表示，這項活動5天4夜，預計18個名額，費用每人新台幣6000元，報名期間自今天下午5時至7月25日下午5時，經篩選後於「嘉明湖國家步道」官網公告錄取名單。歡迎年滿18歲對步道工作與環境守護有熱情的夥伴，加入嘉明湖國家步道手作步道接力走的行列，洽詢電話（089）324121分機708。